Министерство юстиции США сообщило, что бывший сотрудник неназванной международной компании, Стивен Хейл (Steven Hale), получил четыре года тюрьмы за кражу сотен дисков DVD и Blu-ray с еще невышедшими фильмами и публикацию их копий в интернете.

В мае 2025 года Хейл признал себя виновным в том, что в период с 2021 по 2022 год воровал диски у своего работодателя и продавал их через онлайн-площадки. Дело в том, что он работал в неназванной международной компании, услугами которой пользовались крупнейшие киностудии. Компания занималась производством и распространением дисков с фильмами на DVD и Blu-ray.

Среди фильмов, которые Хейл украл, а затем выложил в сеть для нелегального скачивания, были «Форсаж 9», «Веном 2», «Годзилла против Конга», «Шан-Чи и легенда десяти колец», «Дюна» и «Черная вдова».

По данным правоохранителей, наибольший ущерб Хейл нанес, слив в сеть предрелизный Blu-ray «Человек-паук: Нет пути домой». Фильм, вышедший в кинотеатрах в 2021 году, стал первой лентой после пандемии COVID-19, которая собрала в прокате более 1 млрд долларов США. Ожидалось, что продажи дисков будут не менее высокими, однако на них повлияла утечка фильма в сеть.

Нелегальные загрузки фильма были настолько массовыми, что, по данным исследователей ReasonLabs, мошенники начали встраивать малварь в пиратские копии, чтобы «привлечь как можно больше жертв».

Видя этот ажиотаж, Хейл обошел защиту DRM, чтобы скопировать фильм с Blu-ray и выложить качественный рип, который заметно выделялся на фоне низкосортных «экранок». Как уточнили в Минюсте США, эту версию фильма скачали «десятки миллионов раз», а ущерб правообладателю составил «десятки миллионов долларов США».

38-летний Хейл, ранее судимый за вооруженное ограбление, мог получить до 15 лет лишения свободы, однако благодаря сделке о признании вины срок сократили максимум до пяти лет тюрьмы. Тогда власти отмечали, что Хейл «взял на себя ответственность» и заслуживает снижения наказания. Вероятно, это было связано с тем, что весной общий «размер нарушения» оценивался примерно в 40 000 долларов, а не в десятки миллионов долларов, о которых сообщается теперь.

В итоге Хейл признал себя виновным в нарушении авторских прав, согласился выплатить компенсацию (точная сумма которой не указана) и вернуть бывшему работодателю около 1160 украденных DVD и Blu-ray, ранее изъятых полицией.

Кроме того, он признал вину в хранении оружия (при обыске у него обнаружили пистолет с патроном в патроннике и 13 патронами в магазине).

Суммируя кражу дисков, распространение нелегальных копий фильмов и обвинение в хранении оружия, окружной суд США в Теннесси приговорил Хейла к 57 месяцам тюремного заключения — чуть меньше максимально возможных пяти лет лишения свободы.