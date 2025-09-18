Ассоциация больших данных критикует законопроект Минцифры, который вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В частности, камнем преткновения стало предложение введения уголовной ответственности за использование ИИ в преступлениях.

Forbes сообщает, что Ассоциация больших данных (объединяет «Яндекс», VK, Сбербанк, Газпромбанк, Т-Банк, Россельхозбанк, «Мегафон», «Ростелеком», Qiwi, билайн, МТС, Фонд «Сколково», Аналитический центр при правительстве, ВТБ, «Авито», Центр стратегических разработок) подготовила замечания к законопроекту Минцифры.

Как стало известно в июне 2025 года, во втором пакете мер по противодействию мошенничеству, разработанным Минцифры, за преступления с использованием ИИ предлагается ввести уголовную ответственность. Также штрафы за кражу, вымогательство, мошенничество, умышленное вмешательство в ИТ-системы или сеть, повлекшие утечку, уничтожение или искажение данных, будут достигать 2 млн рублей. Кроме того, за это можно будет получить до 15 лет лишения свободы.

Издание напоминает, что законопроект вносит поправки в несколько статей Уголовного кодекса (УК). Так, в статью 158 (кража), статью 159 (мошенничество), статью 163 (вымогательство), статью 272 (злостное воздействие на информационную систему, информационно-телекоммуникационную сеть, компьютерную информацию или сеть электросвязи) и статью 274 (нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей) вводится отдельный вид преступлений, совершенных с помощью ИИ.

Также в документе появилось определение ИИ — это «комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека». Как следует из документа, комплекс таких решений включает ИКТ-структуру (ИКТ — информационно-коммуникационные технологии), ПО, процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

Как сообщили в своих замечаниях к законопроекту представители АБД, предлагаемое понятие ИИ абстрактно и частично изменяет уже имеющееся в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

По мнению участников ассоциации, введение легального определения в УК приведет к «охлаждающему» эффекту для развития технологий и непредсказуемому правоприменению.

«Не исключено, что в ближайшее время большинство приложений в интернете и устройств пользователей будут использовать “технологии ИИ”, а значит, почти любое преступление можно будет квалифицировать по предлагаемым отягчающим составам. Даже обычный телефонный звонок в реальности уже может использовать какие-то технологии ИИ», — подчеркнули в АБД и отметили, что включение понятия ИИ в УК может значительно снизить мотивацию разработчиков.

В АБД считают, что предложенные формулировки слишком абстрактны, и почти любое приложение или сервис можно назвать «технологией ИИ», что грозит криминализацией всей отрасли. Ассоциация указывает, что положения статьи 272.1 УК сформулированы таким образом, что под удар могут попасть разработчики, пентестеры, специалисты по безопасности и даже компании, работающие с утечками данных.

В замечаниях АБД указывает, что необходимо прописать, что действие статьи не распространяется на обработку персональных данных для обнаружения фактов несанкционированного доступа к таким данным и меры по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак. Также предлагается учесть в законе работу пентестеров.

«Введение такой формулировки ("Целенаправленное воздействие на информационную систему, в том числе с использованием ИИ, сопряженное с блокированием или уничтожением компьютерной информации, причинившее значительный ущерб или повлекшее иные тяжкие последствия либо создавшее угрозу их наступления…") криминализирует их деятельность, хотя она и необходима для обеспечения безопасности», — считают в АБД.

Эксперты, опрошенные Forbes, поддерживают эту позицию. По их мнению, регулировать нужно не саму технологию, а конкретные злоупотребления (например, дипфейки, которые действительно используются мошенниками), а закон в текущем виде способен затормозить развитие рынка и отпугнуть инвесторов.

Также участники рынка и эксперты отметили, что под угрозой уголовного наказания по статье 274.5 УК находятся граждане, которые организуют передачу доступа к аккаунтам информационных ресурсов. Ведь уголовным преступлением оказывается передача даже игровых аккаунтов.