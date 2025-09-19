Американский банк FinWise предупредил от имени партнерской компании, что подвергся утечке данных. Сообщается, что в прошлом году бывший сотрудник финансового учреждения получил доступ к конфиденциальным данным уже после окончания трудовых отношений.

«31 мая 2024 года в FinWise произошел инцидент, связанный с безопасностью данных. Бывший сотрудник получил доступ к данным FinWise после завершения трудовой деятельности», — говорится в уведомлении, отправленном FinWise от имени компании American First Finance (AFF).

American First Finance — компания, предоставляющая потребительские финансовые продукты, включая рассрочки и программы аренды с последующим выкупом, для широкого спектра товаров и услуг. Обычно клиенты используют AFF для подачи заявок и управления кредитами, а компания обеспечивает обслуживание, открытие счетов, процесс погашения и поддержку.

FinWise сотрудничает с AFF и является банком, который финансирует и оформляет эти кредиты.

Согласно уведомлению, представленному в офис генерального прокурора штата Мэн, AFF сообщила, что утечка FinWise затронула сведения о 689 000 ее клиентах. К документу приложено письмо-уведомление, подготовленное FinWise от имени AFF и подтверждающее, что именно банк стал источником утечки данных.

FinWise сообщает, что в ходе утечки бывший сотрудник получил доступ к информации о клиентах, включая полные имена и другую персональную информацию, однако полный перечень скомпрометированных данных в документе отредактирован.

Компания не сообщает, каким образом бывший сотрудник смог получить доступ к данным после увольнения, а также не раскрывает точное количество людей, пострадавших от этого инцидента.

Подчеркивается, что после обнаружения утечки банк инициировал расследование с привлечением внешних специалистов по кибербезопасности, чтобы оценить масштаб инцидента. Также в FinWise заявляют, что усилили внутренний контроль для снижения подобных рисков в будущем.

Пострадавшим предлагается 12 месяцев бесплатных услуг по кредитному мониторингу и защите от кражи личности.