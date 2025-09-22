ФБР предупредило, что злоумышленники имитирую сайт Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете (IC3) с целью финансового мошенничества или кражи персональных данных посетителей.

«Злоумышленники создают поддельные сайты, часто слегка изменяя характеристики доменов легитимных ресурсов, с целью сбора личной информации, которую пользователь вводит на сайте (включая имя, домашний адрес, номер телефона, email и банковскую информацию), — сообщают в ФБР. — Например, домены фиктивных сайтов могут содержать альтернативные написания слов или использовать другой домен верхнего уровня, чтобы выдавать себя за легитимный ресурс».

Хотя ФБР не приводит ссылки на домены, имитирующие IC3, журналисты издания Bleeping Computer обнаружили несколько таких примеров: icc3[.]live, practicinglawyer[.]net и ic3a[.]com. Причем первый сайт даже показывает точно такое же предупреждение о мошенниках, как и настоящий сайт Центра приема жалоб на мошенничество в Интернете, предостерегая, что злоумышленники выдают себя за сотрудников IC3, предлагая пострадавшим «помощь» в возвращении украденных средств.

Это предупреждение появилось еще в апреле 2025 года, после того как ФБР получило более 100 жалоб на мошенников, использующих эту тактику.

Для защиты от подобных атак ФБР рекомендует всегда вводить адрес www.ic3.gov в адресную строку браузера, а не использовать поисковики. Также правоохранители предостерегают от кликов по рекламе в поиске, поскольку она часто бывает оплачена мошенниками, пытающимися перенаправить трафик с легитимных сайтов на свои фишинговые ресурсы.

Кроме того, ФБР напомнило, что никогда не следует делиться конфиденциальной информацией с людьми, с которыми пользователь лишь недавно познакомился в интернете или по телефону, а также нельзя отправлять им деньги, подарочные карты, криптовалюту или другие финансовые активы.

Подчеркивается, что сотрудники IC3 никогда не связываются с жертвами мошенничества напрямую по телефону, электронной почте, через социальные сети, мобильные приложения или публичные форумы. Кроме того, они никогда не будут требовать оплаты за возврат украденных средств или направлять жертв в компании, которые требуют плату за возврат денег.