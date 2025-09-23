Конференция Positive Security Day 2025 пройдет 8 октября в Москве во Дворце Ирины Винер. Positive Technologies представит новые продукты и решения, а также расскажет о платформенном подходе к результативной кибербезопасности.

На мероприятии будет анонсирована концепция защиты конечных устройств — MaxPatrol Endpoint Security — и представлена ранняя версия антивирусного продукта для защиты от массовых атак. Кроме того, специалисты компании расскажут, какое развитие за год получили флагманы ее продуктового портфеля. Трансляция конференции будет доступна на сайте мероприятия.

Чтобы противостоять новейшим киберугрозам, защитники должны вместе искать лучшие решения, изо дня в день совершенствовать экспертизу и стремиться к зрелости в ИБ, считают в Positive Technologies. Концепция Positive Security Day 2025 — «Кибербез высших достижений. Быстрее, выше, сильнее» — отражает этот подход.

Positive Technologies представит платформенный подход к организации ИБ, в основе которого лежат принципы результативной кибербезопасности, обеспечивающие ощутимый и понятный топ-менеджменту эффект даже при нехватке ресурсов.

Ядром платформы выступает data lake (озеро данных): оно позволяет централизовать работу с информацией и связать средства защиты в единый комплекс. Новый подход предусматривает автоматизацию для борьбы с кадровым голодом, использование глобальной аналитики киберугроз и отраслевых практик. Все это поможет свободно внедрять решения для ИБ и строить суверенные системы защиты.

На Positive Security Day эксперты расскажут, что нового в первом коммерческом релизе единой платформы для защиты данных PT Data Security, а также анонсируют раннюю версию продукта для комплексной защиты почты от всех векторов атак PT Email Security. Его коммерческий запуск запланирован на 2026 год.

Спикеры покажут, как за прошедший год были усовершенствованы флагманские продукты Positive Technologies: PT NGFW, MaxPatrol SIEM, MaxPatrol VM, PT Sandbox, PT Network Attack Discovery и PT Application Firewall. Также гостям представят обновленную платформу Standoff 365, и на конференции состоится финал международной кибербитвы Standoff 16.

«Мы ждем на конференции директоров по ИТ и ИБ, руководителей команд, экспертов по кибербезопасности, технических специалистов, а также журналистов и лидеров мнений. Для каждого сегмента аудитории готовим отдельные треки и активности. До обеда расскажем о технологической стратегии, анонсируем главные новинки. После — подискутируем о EPP и антивирусных технологиях, попросим партнеров поделиться результатами использования обновленных продуктов, покажем на стендах последние релизы, откроем тематические зоны для погружения в технологии», — рассказали в Positive Technologies.

Выступления можно будет посмотреть онлайн на сайте Positive Security Day. Трансляция доступна всем желающим.

Реклама. АО «Позитив Текнолоджиз». ИНН 7718668887.