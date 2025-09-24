Cloudflare сообщает о новом рекорде в области DDoS. Компания отразила DDoS-атаку, мощность которой достигла рекордных 22,2 Тбит/с и 10,6 млрд пакетов в секунду. Всего три недели назад компания рассказывала об отражении DDoS-атаки мощностью 11,5 Тбит/с, которая на тот момент была крупнейшей в истории.

Специалисты пишут, что новый рекордный DDoS продлился всего 40 секунд, но эта атака является мощнейшей из всех когда-либо отраженных на сегодняшний день.

Хотя атака была короткой, объем трафика, направленный на жертву, был огромен и примерно эквивалентен одновременному стримингу миллиона 4K-видео. В свою очередь, передачу 10,6 млрд пакетов в секунду можно сравнить с ситуацией, когда каждый человек на Земле обновляет веб-страницу 1,3 раза в секунду.

Представители Cloudflare не раскрывают практически никаких деталей о двух недавних DDoS-рекордах, однако эксперты Qianxin Xlabs связали атаку мощностью 11,5 Тбит/с с ботнетом AISURU.

По данным исследователей, AISURU заразил более 300 000 устройств по всему миру, причем резкий прирост ботов произошел в апреле 2025 года после компрометации сервера обновлений роутеров Totolink. Также известно, что этот ботнет эксплуатирует уязвимости в IP-камерах, DVR/NVR, чипах Realtek и роутерах T-Mobile, Zyxel, D-Link и Linksys.