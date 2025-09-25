Компания Valve рассылает предупреждения пользователям, которые устанавливали и запускали вредоносную игру BlockBlasters, недавно обнаруженную в Steam. Пострадавшим рекомендуется провести проверку системы антивирусным ПО, а также рассмотреть вариант полной переустановки ОС.

Ранее на этой неделе в Steam обнаружили вредоносную игру BlockBlasters. Внимание к проблеме привлек случай стримера Райво Плавниекса (Raivo Plavnieks), известного под ником RastalandTV. Он пытался собрать деньги для лечения рака четвертой стадии, но после установки BlockBlasters лишился 32 000 долларов, полученных в качестве пожертвований.

Дальнейшее расследование показало, что от вредоносной игры пострадали сотни пользователей. Как сообщал известный блокчейн-аналитик ZachXBT, стоящие за BlockBlasters злоумышленники похитили не менее 150 000 долларов у 261 пользователя Steam.

Также за этой атакой следили исследователи из команды VXUnderground. По их данным, пострадавших было даже больше — 478 человек.

При этом исследователи писали, что эти пользователи были выбраны в качестве целей умышленно. Злоумышленники находили в соцсети X (бывший Twitter) людей, обладающих большими суммами в криптовалюте, а затем отправляли им сообщения с просьбой попробовать игру и ее порекламировать.

В настоящее время BlockBlasters уже удалена из Steam (архивную версию можно увидеть здесь).

Хотя представители Valve не давали официальных комментариев об этом инциденте, пользователи Reddit сообщают, что компания рассылает потенциальным пострадавшим предупреждения.

В своем сообщении Valve подтверждает выводы ИБ-специалистов и сообщает, что игра была безопасной до 30 августа 2025 года, и только после этой даты в нее добавили вредоносный компонент для кражи криптовалюты.

Всем, кто запускал игру после этой даты, рекомендуется проверить систему с помощью антивирусного ПО, поискать подозрительные и недавно установленные программы, а также рассмотреть вариант полной переустановки ОС, что призвано гарантировать отсутствие вредоносного ПО.

Фото: GData