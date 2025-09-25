Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) арестовало подозреваемого в вымогательской атаке, из-за которой в начале недели оказалась нарушена работа европейских аэропортов.

В конце прошлой недели хакеры атаковали компанию Collins Aerospace, чьи киоски самообслуживания (ARINC SelfServ vMUSE) пассажиры использовали для регистрации, сдачи багажа и печати посадочных талонов на свои рейсы. Американская компания сообщила о «сбое, связанном с кибератакой», из-за которого возникли проблемы с ПО в «отдельных аэропортах Европы».

В результате, начиная с пятницы, 19 сентября 2025 года, многие аэропорты Берлина, Брюсселя и Лондона столкнулись с нарушениями в работе электронных систем, которые парализовали регистрацию и заставили сотрудников авиакомпаний искать альтернативы (например, заполнять посадочные талоны от руки или использовать дополнительные ноутбуки). Масштабы последствий оказались разными, так как ситуация зависела от того, сколько устройств vMUSE было установлено в конкретном аэропорту.

К примеру, аэропорт Брюсселя, который пострадал сильнее всего, сообщал, что попросил авиакомпании отменить около 140 рейсов, запланированных на понедельник, 22 сентября, поскольку пострадавший от атаки американский поставщик ПО «не может предоставить новую безопасную версию системы регистрации». В аэропорту заявили, что 25 рейсов были отменены в субботу и еще 50 — в воскресенье.

Хотя пострадавшая компания не поделилась деталями инцидента, ИБ-эксперт Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) сообщал, что атакующие использовали в атаке «невероятно примитивный» вымогатель под названием Hardbit.

В свою очередь, издание Bleeping Computer не сумело подтвердить эти выводы и со ссылкой на собственные источники сообщало, что в атаке мог быть задействован вымогатель Loki.

Как теперь заявили в NCA, арест был произведен в рамках расследования кибератаки на Collins Aerospace и ее материнскую компанию RTX Corporation. В Западном Суссексе по подозрению в нарушении Закона о компьютерных преступлениях задержали 40-летнего мужчину, чье имя не раскрывается. В настоящее время подозреваемый был освобожден под поручительство.