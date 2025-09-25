Хакер #316. Android по-хакерски
Разработчики представили Kali Linux 2025.3 — третий релиз текущего года, в котором появились 10 новых инструментов, поддержка Nexmon и улучшения NetHunter.
Nexmon представляет собой фреймворк для патчинга прошивок Wi-Fi чипов Broadcom и Cypress, который позволяет включать режим мониторинга и осуществлять инъекции фреймов. Его поддержка анонсирована в июле 2025 года, когда пользователям Raspberry Pi пообещали расширенные функции, связанные с Wi-Fi.
«В Kali 2025.1 мы изменили способ упаковки ядра Raspberry Pi, а также перешли на новую основную версию, — пишут разработчики. — Теперь вернулась поддержка Nexmon и Raspberry Pi 5! Другие устройства, помимо Raspberry Pi тоже могут использовать Nexmon».
Кроме того, в этом релизе ряд обновлений получили Kali NetHunter (включая поддержку Samsung S10) и Kali NetHunter Car Hacking (включая обновленный UI и множество исправленных багов). Также команда Kali пообещала в будущем выпустить видео о том, как использовать CARsenal, с наглядной демонстрацией различных возможностей.
Что касается новых инструментов, в Kali Linux 2025.3 их насчитывается десять:
- Caido — клиентская часть набора инструментов для аудита веб-безопасности caido (графический/десктопный интерфейс, он же основной интерфейс);
- Caido-cli — серверная часть caido;
- Detect It Easy (DiE) — определение типов файлов;
- Gemini CLI — опенсорсный ИИ-агент, который привносит возможности Gemini в терминал;
- krbrelayx — набор инструментов для relay-атак Kerberos и злоупотребления неограниченным делегированием;
- ligolo-mp — многопользовательское решение для пивотинга;
- llm-tools-nmap — позволяет LLM проводить сетевую разведку и поиск уязвимостей через nmap;
- mcp-kali-server — MCP-конфигурация для подключения ИИ-агента к Kali;
- patchleaks — анализирует патчи и дает подробное описание уязвимостей, чтобы их можно было быстро проверить или эксплуатировать;
- vwifi-dkms — настройка фиктивных Wi-Fi сетей, установка соединений и отключение от них.
Среди других изменений и улучшений в этой версии можно перечислить:
- плагин VPN IP panel в Xfce теперь дает возможность выбрать отслеживаемый интерфейс для удобного копирования IP-адреса VPN-соединения в буфер обмена;
- Kali прекращает поддержку ARMel (Acorn RISC Machine, Little-Endian);
- появилась возможность устанавливать модули ядра с Magisk, но разработчики предупреждают, что пока это экспериментальная версия.