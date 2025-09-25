Разработчики представили Kali Linux 2025.3 — третий релиз текущего года, в котором появились 10 новых инструментов, поддержка Nexmon и улучшения NetHunter.

Nexmon представляет собой фреймворк для патчинга прошивок Wi-Fi чипов Broadcom и Cypress, который позволяет включать режим мониторинга и осуществлять инъекции фреймов. Его поддержка анонсирована в июле 2025 года, когда пользователям Raspberry Pi пообещали расширенные функции, связанные с Wi-Fi.

«В Kali 2025.1 мы изменили способ упаковки ядра Raspberry Pi, а также перешли на новую основную версию, — пишут разработчики. — Теперь вернулась поддержка Nexmon и Raspberry Pi 5! Другие устройства, помимо Raspberry Pi тоже могут использовать Nexmon».

Кроме того, в этом релизе ряд обновлений получили Kali NetHunter (включая поддержку Samsung S10) и Kali NetHunter Car Hacking (включая обновленный UI и множество исправленных багов). Также команда Kali пообещала в будущем выпустить видео о том, как использовать CARsenal, с наглядной демонстрацией различных возможностей.

Что касается новых инструментов, в Kali Linux 2025.3 их насчитывается десять:

Caido — клиентская часть набора инструментов для аудита веб-безопасности caido (графический/десктопный интерфейс, он же основной интерфейс);

— клиентская часть набора инструментов для аудита веб-безопасности caido (графический/десктопный интерфейс, он же основной интерфейс); Caido-cli — серверная часть caido;

— серверная часть caido; Detect It Easy (DiE) — определение типов файлов;

— определение типов файлов; Gemini CLI — опенсорсный ИИ-агент, который привносит возможности Gemini в терминал;

— опенсорсный ИИ-агент, который привносит возможности Gemini в терминал; krbrelayx — набор инструментов для relay-атак Kerberos и злоупотребления неограниченным делегированием;

— набор инструментов для relay-атак Kerberos и злоупотребления неограниченным делегированием; ligolo-mp — многопользовательское решение для пивотинга;

— многопользовательское решение для пивотинга; llm-tools-nmap — позволяет LLM проводить сетевую разведку и поиск уязвимостей через nmap;

— позволяет LLM проводить сетевую разведку и поиск уязвимостей через nmap; mcp-kali-server — MCP-конфигурация для подключения ИИ-агента к Kali;

— MCP-конфигурация для подключения ИИ-агента к Kali; patchleaks — анализирует патчи и дает подробное описание уязвимостей, чтобы их можно было быстро проверить или эксплуатировать;

— анализирует патчи и дает подробное описание уязвимостей, чтобы их можно было быстро проверить или эксплуатировать; vwifi-dkms — настройка фиктивных Wi-Fi сетей, установка соединений и отключение от них.

Среди других изменений и улучшений в этой версии можно перечислить: