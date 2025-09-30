Компания Asahi Group Holdings (далее Asahi), производитель самого продаваемого пива в Японии, пострадала от кибератаки, которая нарушила работу сразу нескольких производств. Инцидент затронул процессы приема заказов и доставки, которые пришлось приостановить. Колл-центр и служба поддержки клиентов также временно недоступны.

Asahi — одна из крупнейших пивоварен Японии, которой принадлежит примерно треть внутреннего рынка страны. В компании работают около 30 000 человек, и в 2024 году Asahi отчиталась о годовой выручке почти 20 млрд долларов США.

На международном рынке компания имеет четыре региональных подразделения (Япония, Европа, Океания и Юго-Восточная Азия) и владеет такими известными брендами, как Peroni, Pilsner Urquell, Grolsch и Fullers.

Японская штаб-квартира Asahi сообщает, что хакерская атака затронула только операции компании в Японии. В частности, не работают операции по заказу и доставке продукции, а также колл-центр компании. По информации Reuters, все 30 заводов компании в Японии тоже были вынуждены временно приостановить работу.

В настоящее время расследование инцидента еще продолжается, и пока нет свидетельств того, что личная информация или данные клиентов могли попасть в руки третьих лиц. Компания работает над возобновлением штатной работы, однако пока сроки устранения последствий атаки не раскрываются.

Ни одна вымогательская хак-группа пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.