Правительство Великобритании предоставит компании Jaguar Land Rover заем с государственной поддержкой в ​​размере 1,5 млрд фунтов стерлингов (2 млрд долларов США) для восстановления цепочки поставок после масштабной кибератаки, вынудившей автопроизводителя остановить производство.

Jaguar Land Rover (JLR) является самостоятельной компанией в составе индийской Tata Motors. Tata Motors приобрела бренды Jaguar и Land Rover в 2008 году у американского концерна Ford за 2,3 млрд долларов США, а в 2013 году они были полностью объединены в единую компанию Jaguar Land Rover. В JLR работает около 39 000 человек, и компания производит более 400 000 автомобилей в год. Общее количество рабочих мест, поддерживаемых JLR, по оценкам, составляет не менее 100 000 по всему миру.

Кредитная гарантия будет предоставлена компании через программу Export Development Guarantee (EDG) британского агентства UK Export Finance, которая снижает риски для кредиторов, покрывая большую часть займа в случае невыполнения JLR обязательств по погашению кредита.

В рамках этой программы правительство Великобритании не выдает JLR кредит напрямую, а гарантирует получение кредита от коммерческого банка. Это позволяет компании получить значительно больший кредит на более выгодных условиях, чем она могла бы получить самостоятельно после столь серьезного инцидента.

Кредит должен быть погашен в течение пяти лет и призван обеспечить финансовую поддержку JLR, позволив компании рассчитаться с поставщиками и восстановить цепочку поставок.

«Эта кибератака стала не только нападением на культовый британский бренд, но и на наш ведущий автомобильный сектор, а также на мужчин и женщин, чьи средства к существованию зависят от него, — заявил министр по делам бизнеса и торговли Питер Кайл (Peter Kyle). — Благодаря нашим решительным действиям эта кредитная гарантия поможет поддержать цепочку поставок и защитить квалифицированные рабочие места в Уэст-Мидлендсе, Мерсисайде и по всей Великобритании».

Напомним, что об атаке на JLR стало известно еще в начале сентября 2025 года, когда компания сообщила, что была вынуждена отключить ряд систем из-за некоего киберинцидента.

Тогда в компании признавали, что розничная и производственная деятельность были серьезно нарушены. На сбои в работе пожаловались и дилеры JLR в Великобритании, которые лишились возможности регистрировать новые автомобили и поставлять детали в сервисные центры.

Как тогда писали СМИ, из-за атаки JLR пришлось отключить ряд систем, в том числе те, которые использовались на производственном предприятии компании в Солихалле (модели Land Rover Discovery, Range Rover и Range Rover Sport собираются именно здесь). Также работникам завода в Хейлвуде разослали уведомление по электронной почте с просьбой не выходить на работу.

Как стало известно позже, зарубежные предприятия в Китае, Индии и Словакии тоже были вынуждены прекратить работу, а представители Jaguar Land Rover подтвердили, что во время атаки хакерам удалось похитить «некоторые данные». В JLR не конкретизировали, что это были за данные, и могла ли утечка затронуть клиентов компании.

По оценкам экономистов, ежедневные потери JLR от остановки производства составляют от 5 до 10 млн фунтов стерлингов (от 574 000 000 до 1 148 000 000 рублей). Так как годовая выручка Jaguar Land Rover в 2024 году составила ​​29 млрд фунтов стерлингов, ожидается, что JLR сможет справиться с финансовыми потерями, однако для небольших компаний в цепочке поставок последствия могут оказаться куда серьезнее, а некоторые из них и вовсе могут обанкротиться.

Этот инцидент быстро стал одной из крупнейших кибератак в истории страны. Ожидается, что эта хакерская атака может повлиять на показатели роста экономики Великобритании в целом.

Как ранее сообщало издание Bleeping Computer, киберпреступники из Scattered Lapsus$ Hunters (объединение участников хак-групп Scattered Spider, LAPSUS$ и Shiny Hunters) заявили в своем Telegram-канале, что они причастны к атаке на JLR. Злоумышленники опубликовали скриншоты внутренней SAP-системы автопроизводителя, и утверждают, что развернули вымогательскую малварь во взломанных системах.

Интересно, что государственная поддержка автопроизводителя может побудить киберпреступников продолжить атаки на британские компании, полагают специалисты. Так, известный ИБ-эксперт Кевин Бомонт (Kevin Beaumont) пишет, что будь он хакером, то обязательно сосредоточил бы все свое внимание на Великобритании.

Вчера, 29 сентября 2025 года представители JLR объявили о начале планового возобновления операций: производство должны перезапустить через несколько дней.