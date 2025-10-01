По информации специалистов NetBlocks и Cloudflare, 29 сентября 2025 года в Афганистане была введена полная блокировка интернета. Аналитики сообщили, что сетевые провайдеры в стране были отключены поэтапно, и телефонная связь также работает с перебоями. Таким образом власти страны борются с безнравственностью.

Первые блокировки представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) начали вводить несколько недель назад. Так, в середине сентября власти отключили оптоволоконный интернет в северных и восточных провинциях, включая Балх, Баглан, Бадахшан, Кундуз, Нангархар и Тахар.

«Эта мера была принята ради предотвращения безнравственности, и в стране будет построена альтернатива для удовлетворения потребностей», — заявил тогда Associated Press представитель правительства провинции Хаджи Аттаулла Заид.

Теперь же интернет в стране отключен полностью для абонентов оптоволоконного и мобильного интернета.

«В настоящее время в Афганистане полностью отключен интернет, поскольку власти “Талибана” принимают меры по поддержанию нравственности», — сообщают в NetBlocks.

По данным СМИ, отключение интернета и проблемы с мобильной связью парализовали работу бизнеса, финансовых организаций, образовательных учреждений и государственных органов. Сообщается, что из-за блокировки в международном аэропорту Кабула были отменены все рейсы.

Кроме того, по информации ООН, блокировка нанесла удар по жизненно важным гуманитарным операциям, направленным на помощь отдаленным афганским общинам, пострадавшим от разрушительного землетрясения, произошедшего в прошлом месяце.

Фото: Netblocks