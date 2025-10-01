Google представила новый ИИ-инструмент, предназначенный для Drive для настольных компьютеров. Утверждается, что модель обучена на миллионах реальных образцов вымогательского ПО и может приостановить синхронизацию для уменьшения ущерба от атаки шифровальщика.

Google Drive for desktop — это приложение, предназначенное для синхронизации «Диска» с Windows и macOS, которое позволяет поддерживать синхронизацию локальных файлов с облачным хранилищем.

Разработчики рассказывают, что новый ИИ будет искать признаки, указывающие на наличие вымогательского ПО (например, попытки зашифровать или повредить большое количество файлов), и сможет приостанавливать синхронизацию файлов, что поомжет предотвратить более широкое распространение малвари.

В случае обнаружения атаки инструмент отправит пользователю предупреждение по электронной почте или всплывающее уведомление, а также поможет восстановить файлы «всего в несколько кликов», утверждают в Google.

Сообщается, что возможность восстановления сохраняется даже при работе с «традиционным ПО», вроде Microsoft Windows и Office, а не облачными решениями. Кроме того, ИИ-модель постоянно анализирует изменения файлов и получает информацию об угрозах из VirusTotal, что в теории должно помочь ей обнаруживать даже новые варианты атак.

Новая функция включена по умолчанию, но администраторы могут отключить ее для конечных пользователей, если это необходимо. Кроме того, администраторы могут получать оповещения обо всех обнаруженных случаях вредоносной активности.

По словам представителей Google, функция уже доступна в открытой бета-версии, без дополнительной платы для большинства коммерческих планов Workspace. Пользователи также получат возможность восстановления файлов без дополнительной платы.

В компании подчеркивают, что ИИ не предотвратит атаки вымогателей (которые в среднем обходятся каждой компании-жертве более чем в 5 млн долларов США), а лишь поможет сдержать их распространение.

«Основной задачей является снижение ущерба от атак вымогателей и предотвращение их распространения по сети с помощью нового уровня защиты», — подчеркивают в Google.

Фактически новая ИИ-функциональность призвана «помогать остановить программы-вымогатели прежде, чем они успеют сделать главное: повредить важные файлы и сделать их непригодными для использования».