Аналитики международной организации NetBlocks сообщили, что после двух суток полного отключения в Афганистане начали восстанавливаться интернет-соединения. При этом власти страны заявили, что причиной отключений стало устаревание оптоволоконных кабелей, которые требовали замены.

Напомним, что 29 сентября 2025 года в Афганистане была введена полная блокировка интернета. Специалисты NetBlocks и Cloudflare писали, что сетевые провайдеры в стране были отключены поэтапно, и телефонная связь также работает с перебоями.

Первые блокировки представители «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) начали вводить несколько недель назад. Так, в середине сентября власти отключили оптоволоконный интернет в северных и восточных провинциях, включая Балх, Баглан, Бадахшан, Кундуз, Нангархар и Тахар. Тогда власти страны заявляли, что таким образом борются с безнравственностью.

Как теперь сообщили специалисты NetBlocks, частичное восстановление доступа к интернету в Афганистане произошло «на фоне протестов, вызванных двухдневным отключением связи по всей стране».

О восстановлении связи сообщает и афганский новостной телеканал TOLOnews, по информации которого «все телекоммуникационные сети страны возобновили работу».

При этом, по данным телеканала Al Jazeera, представители «Талибана» отрицают введение общенационального запрета на доступ в интернет. Так, представители властей страны якобы заявили в чате пакистанским журналистам, что причиной отключений стали старые оптоволоконные кабели, которые потребовали замены.