Специалисты Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI) провели исследование российского рынка утечек данных за январь–сентябрь 2025 года. По их данным, владельцы ботов-пробивщиков скупают даже небольшие базы данных, содержащие потенциально интересную информацию, и порой тратят на это тысячи и даже десятки тысяч долларов.

По данным экспертов, за первые девять месяцев 2025 года в ограниченный и открытый доступ (включая форумы в даркнете и Telegram-каналы) попали 57 утечек данных, содержащих 34,7 млн уникальных телефонных номеров и 28 млн уникальных email-адресов. По сравнению с тем же периодом прошлого года число утечек снизилось почти в четыре раза, а их объем – почти в шесть раз.

Лидерами по количеству утечек стали сегменты логистики (почти 60% утекших данных), ретейла (20% данных) и государственных организаций (6% данных). При этом в прошлом году лидировал сектор электронной коммерции (39%), на втором месте были аптеки и медицинские сервисы (10%), а третье место занимали финансовые услуги (9%).

Аналитики отмечают, что лидерство сегмента логистики обусловлено крупной утечкой, приписываемой сервису «Сберлогистика», которая содержала 20,3 млн уникальных телефонных номеров и 17,1 млн email-адресов.

Однако, несмотря на тренд на снижение числа утечек, реальные темпы этого снижения не так велики, говорит основатель DLBI Ашот Оганесян.

«По нашим данным, за девять месяцев этого года произошло еще как минимум 20–25 утечек, которые не попали даже в ограниченный доступ. Все они были выкуплены на эксклюзивных условиях владельцами Telegram-ботов для пробива с целью дальнейшей розничной перепродажи по запросам пользователей. Среди попавших в эти утечки данных — информация о покупках и финансовых транзакциях, а также о владении транспортом и недвижимостью, — комментирует Оганесян. — Снижение количества утечек усиливает конкуренцию среди владельцев ботов-пробивщиков и заставляет их буквально охотиться даже на небольшие базы, содержащие потенциально интересные данные, выкупая их за тысячи, а в ряде случаев – десятки тысяч долларов. При этом наибольшим спросом пользуются данные жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, которые также составляют значительную часть клиентской базы ботов-пробивщиков».

По мнению исследователей, тенденция эксклюзивного выкупа баз владельцами Telegram-ботов будет усиливаться, а к следующему году «открытый» черный рынок утечек данных, вероятно, будет работать в основном со старыми утечками, содержащими только контактные данные.