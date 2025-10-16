8 октября в Москве прошла ежегодная конференция Positive Security Day. На мероприятии выступили представители Positive Technologies, которые рассказали о нескольких новых продуктах и обновлениях, а также трендах в индустрии кибербезопасности.

На Positive Security Day был представлен платформенный подход к организации информационной безопасности на базе собственного озера данных (data lake), развернутого в облаке. Это хранилище будет доступно для всех облачных версий продуктов компании.

Новый подход уже реализован в MaxPatrol O2 — его ядро перенесено в облако, и за счет горизонтально масштабируемого конвейера система сможет работать с новыми объемами нагрузки. С использованием data lake продукт сможет долго хранить информацию разного вида и обрабатывать ее с помощью ML-алгоритмов.

При этом эксперты видят в ML-технологиях не замену, а усиление человеческой экспертизы. Со временем ИИ-агенты возьмут на себя более сложные операции, и это позволит специалистам сфокусироваться на высокоуровневых стратегических задачах.

Среди других ключевых анонсов — облачный сервис PT X для мониторинга безопасности и реагирования на кибератаки. Решение запускается в двух версиях: Base и Pro, каждая из которых призвана обеспечить защиту от разных групп злоумышленников с определенными финансовыми ресурсами. Сервис будет работать в круглосуточном режиме с использованием легковесных сенсоров и ML-технологий.

Как подчеркивает заместитель генерального директора Positive Technologies Максим Филиппов, PT X — первое для Positive Technologies решение, которое внедряется как продукт, а работает как сервис.

Также была представлена концепция MaxPatrol Endpoint Security для защиты конечных устройств и анонсирована альфа-версия антивирусного продукта MaxPatrol EPP, который обеспечивает базовую безопасность конечных устройств от массовых атак, а MaxPatrol EDR — от целевых.

На конференции состоялся запуск коммерческого релиза PT Data Security — единого решения для защиты данных. Платформа автоматически выполняет полный цикл задач по обеспечению безопасности информации независимо от ее формата и места хранения. Одним из преимуществ этого решения является продвинутый ИИ-модуль для классификации, который с точностью 96% распознает данные, недоступные для стандартных методов.

Эксперты компании уделили время и разработке PT Email Security — продукта для комплексной защиты почты на базе песочницы PT Sandbox. Его коммерческий запуск запланирован на первую половину 2026 года.

Денис Кораблев, управляющий директор компании, подвел итоги первого года коммерческих продаж межсетевого экрана PT NGFW и сообщил о планах выделить направление сетевого оборудования в отдельную компанию «ТризТех» в рамках группы Positive Technologies.

По словам Максима Филиппова, перечисленные новинки, а также система автопентеста PT Dephaze и сервис для защиты мобильных приложений от реверс-инжиниринга PT MAZE станут главными факторами роста бизнеса Positive Technologies в этом и следующем году. В компании подтвердили прогноз по объему отгрузок на текущий год в диапазоне 33–38 млрд рублей.

Кроме того, в рамках конференции прошел финал международной кибербитвы Standoff 16 с участием более 30 команд атакующих и защитников из России, Кыргызстана, Вьетнама, Алжира, Индонезии, Ирана, США, Монголии, Малайзии, Китая, Беларуси и Бангладеш.

Реклама. АО «Позитив Текнолоджиз». ИНН 7718668887.