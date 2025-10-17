На этой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала от компании Apple выполнить требование по предоставлению выбора российской поисковой системы при активации телефона. Минцифры поддержало позицию регулятора и пригрозило Apple «жесткой ответственностью» в случае неисполнения требований.

16 октября 2025 года ФАС направила письмо Apple Inc. Согласно абзацу второму п. 4 ст. 4 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» предварительно установленные программы, используемые потребителем на устройствах с доступом в интернет, должны обеспечивать возможность использования российской поисковой системы без дополнительных настроек (по умолчанию), говорится в письме.

«Вместе с тем установлено, что Apple Inc. не обеспечила неопределенному кругу потребителей территории Российской Федерации вышеуказанную возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) на отдельных видах технически сложных товаров под управлением операционной системы iOS поисковой системы, страной происхождения которой является РФ или другие государства — члены Евразийского экономического союза», — сообщает ФАС.

По мнению регулятора, в результате российская поисковая система «может быть поставлена в неравные конкурентные условия», что «в дальнейшем может приводить к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей, которым не обеспечена возможность реализации их прав».

О результатах рассмотрения письма и предпринятых мерах Apple должна сообщить в ФАС не позднее 31 октября 2025 года.

Как вскоре сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, в министерстве поддерживают позицию ФАС по этому вопросу. По его словам, Apple безусловно должна исполнять требования по «окну выбора» поисковых систем.