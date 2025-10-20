Исследователи из компании Seqrite Labs обнаружили новую вредоносную кампанию, которая предположительно нацелена на российский автомобильный сектор и e-commerce. В своих атаках злоумышленники используют ранее неизвестную .NET-малварь под названием CAPI.

По данным специалистов, атаки начинаются с распространения фишинговых писем с вредоносным ZIP-архивом. Один из таких ZIP-артефактов был загружен на платформу VirusTotal 3 октября 2025 года.

В архиве находится документ-приманка на русском языке, который маскируется под уведомление, связанное с законодательством о НДФЛ, а также ярлык Windows (LNK-файл).

LNK-файл, имеющий то же название, что и ZIP-архив («Перерасчет заработной платы 01.10.2025»), отвечает за выполнение .NET-импланта (adobe.dll) с помощью легитимного бинарника rundll32.exe. То есть в атаках применяется техника living-off-the-land (LotL).

Сам бэкдор проверяет, работает ли он с правами администратора и собирает список установленных на машине жертвы антивирусных продуктов. Для отвлечения внимания пользователя он открывает документ-приманку, одновременно пытаясь незаметно подключиться к управляющему серверу (91.223.75[.]96) для получения дальнейших команд.

Полученные от операторов команды позволяют CAPI похищать данные из браузеров (Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox), делать скриншоты, собирать системную информацию, перечислять содержимое папок и передавать результаты обратно на сервер.

«Вредоносная полезная нагрузка представляет собой .NET DLL, которая функционирует как стилер и закрепляется в системе для будущей вредоносной активности», — говорят исследователи.

Также вредонос пытается выполнить длинный список проверок, чтобы определить, не является ли хост виртуальной машиной. Для закрепления в системе используются два метода, включая создание запланированной задачи и создание LNK-файла в папке автозагрузки Windows для автоматического запуска DLL бэкдора, скопированной в папку Windows Roaming.

Аналитики Seqrite полагают, что стоящая за CAPI хак-группа нацелена на российский автомобильный сектор, так как один из доменов, связанных с этой кампанией, называется carprlce[.]ru, то есть имитирует легитимный carprice[.]ru.