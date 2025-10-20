В минувшие выходные на одном из хакерских форумов появилось объявление о продаже 46,2 млн записей пользователей мессенджера Max. Разработчики Max и представители Минцифры сообщают, что утечка фейковая и «данные пользователей надежно защищены».

В своем сообщении продавец под ником Titusko25357 утверждает, что в его распоряжении имеется дамп max.ru, насчитывающий 46 203 590 строк, включая имена, номера телефонов и ID Госуслуг (если функция подключена).

Также хакер пишет, что все еще сохраняет VPN-доступ к Salesforce и другим внутренним инструментам.

В пресс-службе Max сообщили, что утечка является фейком, а специалисты платформы изучили публикацию хакера и пришли к выводу, что «приведенная компиляция данных не имеет никакого отношения к Max». Кроме того, продавец заявляет, что имеет доступ к ПО, которое мессенджер никогда не использовал (по всей видимости, речь идет о Salesforce).

«В Max категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Max надежно защищены», — заявили в пресс-службе.

Также информацию о предполагаемой утечке прокомментировали представители Минцифры.