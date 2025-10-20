Хакер #317. AI на службе хакера
В минувшие выходные на одном из хакерских форумов появилось объявление о продаже 46,2 млн записей пользователей мессенджера Max. Разработчики Max и представители Минцифры сообщают, что утечка фейковая и «данные пользователей надежно защищены».
В своем сообщении продавец под ником Titusko25357 утверждает, что в его распоряжении имеется дамп max.ru, насчитывающий 46 203 590 строк, включая имена, номера телефонов и ID Госуслуг (если функция подключена).
Также хакер пишет, что все еще сохраняет VPN-доступ к Salesforce и другим внутренним инструментам.
В пресс-службе Max сообщили, что утечка является фейком, а специалисты платформы изучили публикацию хакера и пришли к выводу, что «приведенная компиляция данных не имеет никакого отношения к Max». Кроме того, продавец заявляет, что имеет доступ к ПО, которое мессенджер никогда не использовал (по всей видимости, речь идет о Salesforce).
«В Max категорически опровергают информацию об утечке. Информация не соответствует действительности. Это фейк, распространяемый анонимными источниками. Данные пользователей Max надежно защищены», — заявили в пресс-службе.
Также информацию о предполагаемой утечке прокомментировали представители Минцифры.
«Специалисты Минцифры проверили информацию о якобы случившейся утечке из мессенджера Max, размещенную в анонимных каналах.
Автором информации об утечке был выложен сэмпл, содержащий 15 записей, в которых были указаны якобы ID пользователей Госуслуг. Проверка показала, что ни по одной из опубликованных записей ID Госуслуг не совпадает с ФИО реальных пользователей.
Из чего можно сделать вывод, что публикации о взломе сфабрикованы», — сообщается в Telegram-канале министерства.