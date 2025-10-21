Хакер #317. AI на службе хакера
Хакеры похитили персональные данные более 17,6 млн человек, взломав системы финансовой компании Prosper. Среди похищенных данных были имена, адреса, даты рождения, адреса электронной почты, номера социального страхования, удостоверения личности и так далее.
Prosper работает как платформа для p2p-кредитования (то есть пользователи выдают и получают займы напрямую, без банков) и с 2005 года помогла более чем двум миллионам клиентов получить свыше 30 млрд долларов.
Еще в прошлом месяце компания сообщала, что обнаружила компрометацию своих систем 2 сентября 2025 года и локализовала проблему. Тогда сообщалось, что злоумышленники похитили данные клиентов и заемщиков. Но какие именно сведения были украдены, помимо номеров социального страхования, компания не раскрывает, так как все еще ведется расследование инцидента.
Prosper уведомила о случившемся регуляторов и сотрудничает с правоохранительными органами.
«У нас есть доказательства, что были похищены конфиденциальные и личные данные, включая номера социального страхования. Доступ осуществлялся через несанкционированные запросы к базам, где хранятся сведения о клиентах и заявках на кредиты. После того как мы точно определим, какие данные затронуты, всем пострадавшим будет предложен бесплатный мониторинг кредитной истории», — говорится в заявлении Prosper.
Сколько именно клиентов пострадало от этой атаки, в Prosper тоже не уточнили. Однако агрегатор информации об утечках Have I Been Pwned (HIBP) сообщает, что инцидент затронул данные 17,6 млн уникальных email-адресов.
По данным HIBP, в руки хакеров попали: email-адреса, имена пользователей, данные удостоверений личности, сведения о занятости, кредитной истории, уровне дохода, дате рождения, месте жительства, IP-адресах и браузерах.
Представители Prosper заявили СМИ, что компании известно о публикации Have I Been Pwned, однако подтвердить или опровергнуть эти данные пока невозможно, в связи с продолжающимся расследованием.