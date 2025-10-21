Представители Microsoft подтвердили, что октябрьские обновления безопасности отключают USB-мыши и клавиатуры в среде восстановления Windows (WinRE), из-за чего ею становится невозможно пользоваться.

WinRE представляет собой минималистичную среду на базе Windows, работающую независимо от основной ОС. Она позволяет восстановить, откатить или устранить неполадки операционной системы, даже если сама Windows не загружается.

Как сообщает Microsoft, после установки октябрьского обновления KB5066835 возникает проблема: пользователи не могут использовать проводные USB-мыши и клавиатуры в режиме восстановления. Устройства ввода продолжают работать в самой Windows, и ошибка проявляется лишь тогда, когда пользователю нужно попасть в WinRE — то есть в момент, когда ОС уже требует устранения неполадок или диагностики.

Известно, что проблема затрагивает клиентские (Windows 11 24H2 и 25H2) и серверные (Windows Server 2025) версии ОС. Патчей для этого еще бага нет, но разработчики уже готовят исправление, которое должно появиться в ближайшие дни.

Пока же пользователи могут воспользоваться Bluetooth-мышами и клавиатурами или старыми моделями с разъемом PS/2, которые проблема не затрагивает.

Стоит отметить, что на прошлой неделе Microsoft устранила другую ошибку в Windows 11, вызванную октябрьским обновлениями. Из-за этого бага переставали работать HTTP/2-подключения к localhost (127.0.0.1).