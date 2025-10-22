На этой неделе команда сервиса заменила весь контент на своем сайте коротким объявлением о прекращении работы.

«Сервис dns0.eu больше не работает. Мы хотели бы продолжить его поддержку, но это оказалось невозможным с точки зрения времени и ресурсов», — сообщили операторы DNS0.EU.

Команда поблагодарила инфраструктурных партнеров и партнеров по безопасности, а также порекомендовала пользователям переходить на DNS4EU — резолвер с фокусом на приватность, разработанный ENISA, или NextDNS, основатели которого помогали создавать DNS0.EU.

DNS0.eu представлял собой публичный рекурсивный DNS-резолвер, запущенный в 2023 году как французская некоммерческая организация. Сервис обещал пользователям работу без логов, сквозное шифрование для защиты от прослушки и подмены данных, а также защиту от вредоносных доменов — будь то фишинговые сайты или управляющие серверы малвари.

Пользователям предлагался бесплатный, безопасный и соответствующий GDPR резолвер с поддержкой DNS-over-HTTPS, DNS-over-TLS, DNS-over-QUIC и DNS-over-HTTP/3. Сервис работал на 62 серверах в 27 городах стран ЕС.

Также DNS0.EU предоставлял фильтры для родительского контроля, блокируя контент для взрослых, пиратство и рекламу, а также обнаруживал потенциально опасные домены через анализ тайпосквоттинга, паттернов припаркованных доменов, репутации TLD, омографических доменов и URL, созданных с помощью DGA.

Рекомендованные командой сервиса альтернативы (DNS4EU и NextDNS) также имеют защиту от мошеннического и вредоносного контента. Так, NextDNS предлагает более детальную фильтрацию сайтов и приложений через настройки приватности, безопасности и родительского контроля.

DNS4EU, софинансируемый ЕС и разработанный ENISA (Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности), проще в настройке и предлагает функциональность разрешения IP-адресов, блокировку доступа к сайтам с мошенническим или вредоносным контентом, защиту от материалов откровенного характера и контента, неподходящего для детей, а также блокировку рекламы.