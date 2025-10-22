С 21 октября 2025 года на юге России фиксируются массовые сбои в работе WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и Telegram. Как сегодня сообщили СМИ представители Роскомнадзора, ведомство принимает меры по частичному ограничению работы мессенджеров для противодействия преступникам.

На этой неделе сбои в работе Telegram и WhatsApp дважды фиксировались на юге РФ и продолжаются до сих пор.

В частности, жалобы на работу Telegram поступают из Краснодарского края (16%), Республики Адыгея (14%), Ростовской области (12%), Астраханской области (8%) и Ставропольского края (8%). На работу WhatsApp жалуются пользователи из Республики Северная Осетия (24%), Республики Адыгея (12%), Астраханской области (10%), Краснодарского края (10%), а также Ставропольского края (10%).

Как вчера говорил РБК источник в телекоммуникационной отрасли, сбои в работе мессенджеров связаны с плановыми работами в настройке технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Источник предполагал, что «как только работы завершатся, все будет как прежде».

Однако сегодня представители Роскомнадзора сообщили СМИ, что работа мессенджеров на юге России действительно частично ограничивается, но с целью противодействия преступникам.

«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве говорят, что, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Также подчеркивается, что неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия были проигнорированы владельцами мессенджеров.

Напомним, что 13 августа 2025 года в Роскомнадзоре подтвердили частичное ограничение звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp в соответствии с материалами правоохранительных органов для противодействия преступникам.

