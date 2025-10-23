Осеннее обновление RuDesktop принесло множество доработок и оптимизаций, затрагивающих работу с политиками и безопасностью, а также несколько важных функциональных улучшений.

Обновления политик

В осеннем обновлении проведена оптимизация выполнения политик в целом и политики «Инвентаризация» в частности. Это дало возможность снизить нагрузку на слабые конечные устройства и высоконагруженные инфраструктуры.

Для инвентаризации добавлен выбор классов ресурсов, по которым она будет выполняться, что позволяет выделить важные аспекты конечных устройств и сократить время выполнения политики.

Реализована политика «Инвентаризация Android», применяемая к устройствам с соответствующей операционной системой. Функциональность позволяет отслеживать состояние большого парка мобильных устройств и, в совокупности с другими политиками, оперативно оптимизировать бизнес-процессы.

Появилась возможность создавать динамические группы на основе фильтров. Это повышает гибкость и мобильность применения политик.

Обновления безопасности

Запись и хранение сеанса удаленного доступа на стороне сервера помогает предотвратить утерю записи с локального устройства и повышает эффективность расследования инцидентов безопасности, в случае их возникновения.

Фиксация действий пользователя происходит и при подключении в режиме «Передача файлов». Функциональность расширяет возможности отслеживания действий пользователей и повышает безопасность инфраструктуры.

Также появились уведомления логов по маске, что позволяет в реальном времени отслеживать события системы и оперативно применять необходимые меры в ручном или автоматическом режиме.

Прерывание сеанса удаленного доступа теперь возможно через веб-интерфейс (за исключением RDP и TCP). Функция позволяет оперативно реагировать на непредвиденные события и точечно ограничивать доступ операторам, например, если права доступа были выданы ошибочно.

Обновления функций

В Android-клиенте появился голосовой чат. При оказании технической поддержки голосовой чат на мобильном устройстве является более удобным и оперативным средством коммуникации.

Для настольного клиента добавлена возможность проброса USB-устройств с ПК оператора на удаленный ПК, что позволяет в реальном времени использовать на удаленном устройстве накопители, средства диагностики и другое USB-оборудование оператора.

Реализована функция «Поделиться устройством», облегчающая поиск и подключение оператора к удаленному устройству.

Прочие обновления сервера

Для Windows добавлены возможности сбора фактов и удаления приложений, установленных через Microsoft Store (через политики «Инвентаризация» и «Удаление пакета», соответственно).

В версии для macOS убраны заглушки приложений из iCloud.

Для политики «Удаление пакета» добавлен поиск по имени пакета для повышения мобильности оператора/администратора, применяющего политику.

Для политики «Инвентаризация» добавлен сбор фактов о службах. Это позволяет глубже анализировать процессы на конечном устройстве и гибко применять прочие политики. Добавлены действия по остановке и запуску служб.

Реализованы права доступа для страниц «Граф», «Карта», «Подсети» и «Kickstart». Это повышает гибкость управления правами и безопасность системы в целом.

На странице «Kickstart» появилось управление преднастройками подключения для повышения мобильности системы.

Также появился фильтр устройств по геолокации. Теперь возможно быстро локализовать группу устройств и применять политики к конкретным подразделениям, без привязки к роли пользователя или устройства.

В свойствах домена (во вкладке «Расширенные настройки») добавлен фильтр «Фильтр для поиска устройств».

Для сеансов появилась информация о типе подключения. Это позволяет лучше анализировать безопасность, обнаруживать и предотвращать атаки и уязвимости, оперативнее расследовать инциденты безопасности, в случае их возникновения.

В свойствах устройства добавлена информация о дате последней инвентаризации, что позволяет отслеживать актуальное состояние системы без предварительного запуска политики «Инвентаризация».

Реализована возможность копировать права, пользователей и устройства из одной группы в другую для повышения мобильности операторов/администраторов и оптимизации бизнес-процессов в системе.

Добавлены уведомления при истечении срока лицензии для предотвращения просрочек по платежу.

Прочие обновления клиента

В режиме «Передача файлов» теперь возможно передавать пустые папки, что позволяет избежать ошибок при передаче файлов и ошибок на стороне клиента из-за отсутствия директорий, например, важных для приложений или системы.

Добавлена возможность запоминать положение и размер окон для каждого устройства отдельно. Это позволяет оптимизировать работу с несколькими одновременными подключениями.

Добавлять имя и теги в «Адресной книге» теперь можно прямо при создании нового адреса, что повышает удобство создания записей и поиска устройств в адресной книге.

Изменена активация показа меню в окне подключения в полноэкранном режиме.

Обновления MDM

В части управления мобильными устройствами реализовано несколько новых политик.

Запрет сброса устройства к заводским настройкам для предотвращения несанкционированных действий пользователя и избежания непредвиденных ситуаций и действий.

Блокировка активации настроек разработчика для ограничения возможностей пользователя.

Реализована политика по включению режима «Киоск» (Locktask в режиме Singleapp), для ограничения доступа пользователя к устройству.

Принудительное включение геолокации позволяет отслеживать местонахождение корпоративных мобильных устройств, что может быть использовано для обеспечения информационной безопасности и расследования инцидентов.

Прочие обновления мобильного клиента

Для мобильных устройств реализованы несколько функций, доступных в настольной версии клиента.

Портал самообслуживания теперь позволяет создавать запросы оператору на установку определенных приложений или устанавливать пакеты в автоматическом режиме при наличии разрешения на установку.

В поле ввода ID добавлена функция lookup (уточнение запроса по мере ввода) для повышения удобства навигации в адресной книге.

Появилась поддержка прокси и альтернативных адресов для подключения, что дает возможность безопасно подключать мобильные устройства в закрытые сети.

Также для мобильных устройств реализован «Режим просмотра», позволяющий ограничить доступ оператора к устройству только трансляцией экрана.

Настройки прокрутки теперь позволяют использовать жесты (для Android 10 и выше).

Подробнее об этом релизе можно узнать на вебинаре, который состоится 28 октября 2025 года в 11:00 по московскому времени.

