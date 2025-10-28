В сфере ИБ сертификаты — это не формальность, а подтверждение реального уровня подготовки. Они показывают, что специалист не просто знаком с теорией, а способен применять знания в практических сценариях и готов работать с реальными инцидентами.
Экзамен и сертификация CEWH
CEWH — это практическая сертификация в offensive security. Экзамен проходит онлайн, в течение 24 часов, и включает:
- разведку и поиск векторов первичного доступа;
- эксплуатацию уязвимостей веб-приложений;
- обход аутентификации и повышение привилегий;
- захват хостов под управлением Linux и Windows.
Это реальное испытание, а не тест с галочками. Сертификат CEWH показывает, что ты умеешь действовать как хакер — но этично.
Бесплатная сертификация после прохождения трека «Пентестер»
Программа «Пентестер» создана для тех, кто хочет перейти от теории к реальным навыкам offensive security. Тебя ждут:
- полноценный киберполигон и лабораторные стенды;
- боевые задания — SQL-инъекции, IDOR, повышение привилегий, сетевые атаки;
- работа с кейсами, приближенными к реальным инцидентам;
- разборы и контроль от практикующих специалистов из ИБ-команд.
После успешного завершения трека тебе станет доступна сертификация CEWH, которая позволит подтвердить полученные навыки и профессиональный уровень.
Бесплатный карьерный разбор от практикующего пентестера
При регистрации на курс можно записаться на бесплатный карьерный разбор. На нем расскажут про формат и задачи трека, оценят твой текущий уровень, дадут рекомендации по развитию и ответят на вопросы об обучении и сертификации.
Если карьерный разбор не нужен — просто подай заявку на участие и сохрани за собой скидку 33 000 ₽ на сертификацию CEWH, которую можно будет активировать после завершения программы.
Как участвовать
- Перейди по ссылке.
- Регистрируйся в программе «Пентестер».
- Выбери опцию «карьерный разбор» при регистрации или пропусти ее, чтобы сохранить скидку на CEWH.
