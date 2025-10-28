CyberEd открывает набор в программу « Пентестер », и для аудитории «Хакера» действует специальное предложение — бесплатная сертификация CyberEd White Hacker (обычная цена сертификата составляет 33 000 ₽). CEWH — это не формальная отметка в резюме, а практическое подтверждение реальных навыков.

В сфере ИБ сертификаты — это не формальность, а подтверждение реального уровня подготовки. Они показывают, что специалист не просто знаком с теорией, а способен применять знания в практических сценариях и готов работать с реальными инцидентами.

Экзамен и сертификация CEWH

CEWH — это практическая сертификация в offensive security. Экзамен проходит онлайн, в течение 24 часов, и включает:

разведку и поиск векторов первичного доступа;

эксплуатацию уязвимостей веб-приложений;

обход аутентификации и повышение привилегий;

захват хостов под управлением Linux и Windows.

Это реальное испытание, а не тест с галочками. Сертификат CEWH показывает, что ты умеешь действовать как хакер — но этично.

Бесплатная сертификация после прохождения трека «Пентестер»

Программа «Пентестер» создана для тех, кто хочет перейти от теории к реальным навыкам offensive security. Тебя ждут:

полноценный киберполигон и лабораторные стенды;

боевые задания — SQL-инъекции, IDOR, повышение привилегий, сетевые атаки;

работа с кейсами, приближенными к реальным инцидентам;

разборы и контроль от практикующих специалистов из ИБ-команд.

После успешного завершения трека тебе станет доступна сертификация CEWH, которая позволит подтвердить полученные навыки и профессиональный уровень.

Бесплатный карьерный разбор от практикующего пентестера

При регистрации на курс можно записаться на бесплатный карьерный разбор. На нем расскажут про формат и задачи трека, оценят твой текущий уровень, дадут рекомендации по развитию и ответят на вопросы об обучении и сертификации.

Если карьерный разбор не нужен — просто подай заявку на участие и сохрани за собой скидку 33 000 ₽ на сертификацию CEWH, которую можно будет активировать после завершения программы.

Как участвовать

Перейди по ссылке. Регистрируйся в программе «Пентестер». Выбери опцию «карьерный разбор» при регистрации или пропусти ее, чтобы сохранить скидку на CEWH.

Реклама. ОАНО ДПО «ВЫШТЕХ». ИНН 7703434727.