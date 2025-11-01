Уже начинаешь подыскивать подарки к праздникам для коллег или друзей, увлеченных технологиями? Мы как раз готовим кое-что особенное. В новый бумажный выпуск «Хакера» войдут самые важные и интересные материалы за 2025 год. Подготовка журнала уже вышла на финишную прямую: сдача номера в печать запланирована на ноябрь, а рассылка заказов начнется в декабре. Советуем не затягивать с предзаказом, потому что скоро цена возрастет!

Что внутри

В новый печатный выпуск войдут более 20 главных статей, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году. Сборник будет насчитывать 240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.

Тебя ждут лучшие статьи года и подшивка всего самого интересного:

Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM

Полный гайд по разведке перед пентестом

Разбор популярных сетевых протоколов с примерами

Туториал по опенсорсному отладчику radare2

Новые способы обфускации малвари в Windows

Хакерские трюки и софт для Android

И многое другое!

Этот выпуск — не просто сборник материалов, а настоящий коллекционный артефакт для тех, кто ценит бумагу. Отличный подарок себе или единомышленнику, который оценит и содержание, и саму идею физического носителя в эпоху бесконечных табов в браузере.

Обрати внимание: в ноябре, после сдачи номера в печать, мы завершим прием предварительных заказов. Тираж ограничен и в настоящее время цена бумажного выпуска составляет 1500 рублей. После передачи журнала в типографию стоимость возрастет!

