Что внутри
В новый печатный выпуск войдут более 20 главных статей, публиковавшихся на страницах «Хакера» в 2025 году. Сборник будет насчитывать 240 страниц на плотной бумаге — вдвое толще старых номеров «Хакера» образца 2015 года.
Тебя ждут лучшие статьи года и подшивка всего самого интересного:
- Автоматизация хакерских тасков при помощи LLM
- Полный гайд по разведке перед пентестом
- Разбор популярных сетевых протоколов с примерами
- Туториал по опенсорсному отладчику radare2
- Новые способы обфускации малвари в Windows
- Хакерские трюки и софт для Android
- И многое другое!
Этот выпуск — не просто сборник материалов, а настоящий коллекционный артефакт для тех, кто ценит бумагу. Отличный подарок себе или единомышленнику, который оценит и содержание, и саму идею физического носителя в эпоху бесконечных табов в браузере.
Обрати внимание: в ноябре, после сдачи номера в печать, мы завершим прием предварительных заказов. Тираж ограничен и в настоящее время цена бумажного выпуска составляет 1500 рублей. После передачи журнала в типографию стоимость возрастет!
