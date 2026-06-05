Второй ежеквартальный номер «Хакера» отпечатан, и первые заказы уже доставлены читателям. Внутри крутой брендированной коробки, наряду со вторым ежеквартальным журналом, тебя ждет сюрприз — дополнительный бумажный спецвыпуск, посвященный Standoff. Если ты еще не успел заказать свой экземпляр — поторопись, свободных журналов становится все меньше.

Напомним, что каждый ежеквартальник — это полноценный глянцевый журнал и 240 полос лучших материалов за прошедшие месяцы: практические руководства, технические разборы, исследования, реверс, эксплуатация уязвимостей, железо, разработка и многое другое.

Среди статей второго номера:

Разбираем распределенный протокол Meshtastic, его криптографию и баги

Веб-фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах

Следствие ведет Claude. Используем ИИ для автоматической декомпиляции

Go кодить! Начинаем учить Golang без скучных книжек

Возвращение еретика. Как работает новый метод расцензурирования LLM

На этот раз каждый журнал приезжает в специальной картонной коробке. Мы сделали ее специально для ежеквартального «Хакера», чтобы номер не пострадал в дороге и выглядел как настоящий подарок и коллекционный артефакт, а не просто очередная посылка.

Кроме того, вместе с ежеквартальным журналом ты получаешь бонус — дополнительный печатный спецвыпуск, посвященный Standoff, который мы не анонсировали ранее. Небольшой подарок для всех, кто поддерживает бумажный «Хакер».

Если ты пропустил первый номер 2026 года, его все еще можно купить отдельно.

И специально для тех, кто не хочет следить за открытием предзаказов и остатками тиражей, в нашем магазине теперь доступен заказ комплекта из всех четырех ежеквартальных выпусков 2026 года с доставкой. Оставшиеся номера мы будем отправлять по мере их подготовки и выхода.