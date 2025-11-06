Трое бывших сотрудников компаний DigitalMint и Sygnia, занимавшихся расследованием инцидентов и переговорами с вымогательскими хак-группами, обвиняются во взломе сетей пяти американских компаний. По данным Министерства юстиции США, они участвовали в атаках шифровальщика BlackCat (ALPHV) и вымогали у пострадавших миллионы долларов.

В деле фигурируют 28-летний Кевин Тайлер Мартин (Kevin Tyler Martin) из Техаса, 33-летний Райан Клиффорд Голдберг (Ryan Clifford Goldberg) из Джорджии и их неназванный сообщник. Им предъявлены обвинения в сговоре с целью вмешательства в межштатную коммерческую деятельность посредством вымогательства, фактическом вмешательстве в коммерческую деятельность и умышленное повреждение защищенных компьютеров. Максимальное наказание по этим статьям — до 50 лет лишения свободы.

По данным издания Chicago Sun-Times, Мартин и неназванный сообщник работали в DigitalMint, специализируясь на переговорах с вымогателями, а Голдберг руководил реагированием на инциденты в Sygnia.

Следствие утверждает, что в итоге обвиняемые стали партнерами в вымогательской схеме BlackCat, то есть взламывали корпоративные сети, похищали данные и развертывали шифровальщик. После этого у жертв требовали выкуп в криптовалюте за расшифровку данных и «неразглашение» украденной информации.

Согласно судебным документам, от рук группировки пострадали производитель медицинского оборудования из Тампы, фармацевтическая компания из Мэриленда, инженерная фирма и медицинская клиника из Калифорнии, а также разработчик дронов из Вирджинии.

Суммы запрашиваемых злоумышленниками выкупов варьировались от 300 000 до 10 млн долларов США. Однако единственная выплата, которую действительно получили хакеры — 1,27 млн долларов, которые компания из Тампы перевела после атаки в мае 2023 года.

BlackCat (также известная как ALPHV) — одна из наиболее активных хак-групп последних лет. По данным ФБР, только за первые два года работы ее партнеры провели более 1000 атак и получили не меньше 300 млн долларов выкупов.