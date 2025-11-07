По данным СМИ, в Каменске-Уральском Свердловской области зафиксирован первый известный случай применения новой статьи 13.53 КоАП РФ, вводящей ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов в интернете. Протокол составили на 20-летнего сотрудника медицинского учреждения, однако мировой суд вернул документ на доработку из-за процессуальных нарушений и отсутствия доказательств умысла.

Как сообщил журналистам адвокат обвиняемого Сергей Барсуков, утром 24 сентября 2025 его подзащитный ехал в городском автобусе и листал новостную ленту. Там на глаза ему попалась статья о «Русском добровольческом корпусе» и батальоне «Азов» (обе организации признаны террористическими и запрещены на территории РФ).

По словам адвоката, его подзащитный просмотрел контент, счел информацию неприемлемой, после чего закрыл страницу. При этом Барсуков полагает, что оператор мобильной связи (какой именно не уточняется) уведомил ФБС о факте просмотра экстремистского контента.

В итоге медика вызвали на допрос, где он признал факт просмотра запрещенной информации, но настаивал на отсутствии умысла. Барсуков отмечает, что на его подзащитного оказывали психологическое давление, вину он не признает, а также активно участвует в патриотических мероприятиях в своем учебном заведении.

Первое судебное заседание состоялось в конце октября. Адвокат заявил ходатайство о вызове четырех сотрудников (двух из ФСБ и двух из МВД), которое удовлетворил суд. Однако на второе заседание 6 ноября 2025 года никто из представителей правоохранительных органов не явился.

Также Барсуков направил ходатайство о возвращении протокола для исправления неточностей и ошибок. Адвокат указал на «некачественность» материалов, отсутствие доказательств вины и процессуальные нарушения. В итоге мировой суд Каменска-Уральского удовлетворил ходатайство и вернул протокол МВД на доработку. Барсуков сообщает, что дополнительно направил жалобу в ГУ МВД по Свердловской области.

На втором заседании суда юрист отметил, что новая законодательная норма создает риски даже для научных сотрудников, готовящих статьи о запрещенных организациях в исследовательских целях.

«Из-за него [пробела в законодательстве] будут страдать очень много людей», — говорит Барсуков.

При этом остается неясным, каким образом оператор связи мог получить информацию о просмотре запрещенных материалов. Как отметили в беседе с изданием Forbes эксперты, оператор не может знать, какие интернет-ресурсы посещает пользователь. Нет этой информации и у Роскомнадзора — подконтрольные ему ТСПУ способны лишь блокировать трафик, но не отслеживать историю поиска.

Специалисты допускают, что кто-то мог сфотографировать экран смартфона обвиняемого в общественном месте и обратиться в правоохранительные органы.

Представители МТС, «Мегафона», «Ростелекома» и «Вымпелкома» отказались от комментариев.

Напомним, что действующая с 1 сентября 2025 года новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Речь идет примерно о 5500 экстремистских материалах, включенных в опубликованный Минюстом список или указанных в п. 3 ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».