Сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также вводящий штрафы за умышленный поиск и получе­ние дос­тупа к экс­тре­мист­ским матери­алам.

На прошлой неделе законопроект № 755710-8 был рассмотрен Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Теперь текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Поправки вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

О том, что в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести поправки, предусматривающие, в частности, штрафы за «умышленный поиск» в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, стало известно в середине июля.

Новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно будет получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».

Речь идет о 5500 экстремистских материалах, включенных в опубликованный Минюстом список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности».

Другая новая статья, 13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) предусматривает штрафы для владельцев программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам. Под это определение подпадают как VPN, так и другие средства обхода блокировок.

Предоставление доступа к запрещенным ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, на юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.

Кроме того, статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) было предложено дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей для граждан (для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 рублей, а для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей).

Более детально о поправках, которые также вводят ответственность за передачу посторонним телефонных номеров и интернет-аккаунтов, мы рассказывали в этом материале.

Законопроект и поправки к нему вызвали острую критику даже со стороны депутатов и общественных деятелей. Некоторые комментарии властей о новых поправках мы собрали в этих материалах.

Отметим, что на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заверил Владимира Путина, что рядовым пользователям не о чем волноваться: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно.