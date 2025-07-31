Хакер #315. Positive Hack Days Fest 3
Сегодня Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий административную ответственность для владельцев VPN-сервисов, а также вводящий штрафы за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам.
На прошлой неделе законопроект № 755710-8 был рассмотрен Госдумой в третьем чтении и одобрен Советом Федерации. Теперь текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Поправки вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
О том, что в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести поправки, предусматривающие, в частности, штрафы за «умышленный поиск» в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, стало известно в середине июля.
Новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно будет получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен».
Речь идет о 5500 экстремистских материалах, включенных в опубликованный Минюстом список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности».
Другая новая статья, 13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) предусматривает штрафы для владельцев программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам. Под это определение подпадают как VPN, так и другие средства обхода блокировок.
Предоставление доступа к запрещенным ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, на юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.
Кроме того, статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) было предложено дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей для граждан (для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 рублей, а для юридических — от 200 000 до 500 000 рублей).
Более детально о поправках, которые также вводят ответственность за передачу посторонним телефонных номеров и интернет-аккаунтов, мы рассказывали в этом материале.
Законопроект и поправки к нему вызвали острую критику даже со стороны депутатов и общественных деятелей. Некоторые комментарии властей о новых поправках мы собрали в этих материалах.
Отметим, что на прошлой неделе глава Минцифры Максут Шадаев заверил Владимира Путина, что рядовым пользователям не о чем волноваться: правоохранительные органы должны будут доказать, что человек искал запрещенную информацию намеренно.
«На практике правоохранители должны будут доказать, что был умысел и пользователь знал заранее о том, что это экстремистские материалы, и о том, что они включены в реестр. В этом смысле рядовые пользователи могут не волноваться.
Очень много на эту тему дискуссий, что надо учить [cписок из] 5500 материалов, которые включены в реестр, для того чтобы никогда их не открывать. Но в этом смысле рисков мы не видим, потому что если пользователь не знал о том, что это материал экстремистский, никакой ответственности применяться не будет.
Мы при этом понимаем, что эти материалы специально ищут приверженцы соответствующих идеологий, организаторы экстремистских сообществ, поэтому здесь рядовые граждане, нам кажется, могут чувствовать себя спокойно», — заявил Шадаев.