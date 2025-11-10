Бюджетное управление Конгресса США (The Congressional Budget Office, CBO) сообщило о кибератаке на свои системы, которая могла привести к утечке важной государственной информации.

Ведомство, в котором работают около 275 человек, обеспечивает законодателей оценками затрат и аналитикой, необходимыми при подготовке бюджета страны. CBO обязано подготавливать финансовую оценку практически для каждого законопроекта, рассматриваемого комитетами Палаты представителей и Сената, а также может предоставлять анализ на ранних этапах законодательного процесса.

По словам представителей CBO, ведомство «выявило киберинцидент и сразу предприняло меры по его локализации», а также внедрило дополнительные средства для мониторинга и защиты, чтобы обеспечить безопасность своих систем.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники, к атаке, вероятно, причастны иностранные «правительственные» хакеры. По словам собеседников издания, теперь американские власти обеспокоены тем, что электронные письма и информация, которой обмениваются Конгресс и аналитики Бюджетного управления Конгресса, могли быть скомпрометированы.

Официально представители ведомства не подтверждали версию о вмешательстве зарубежных хакеров, ссылаясь на то, что расследование инцидента еще не завершено.

Как отмечают эксперты, взлом ведомства может иметь серьезные последствия: данные CBO используются законодателями для оценки экономических и финансовых последствий решений на национальном уровне. Утечка данных может привести к раскрытию проектов отчетов, экономических прогнозов, внутренней переписки и другой информации, которая формирует политику страны и влияет на государственные расходы.