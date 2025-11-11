В ФБР заинтересовались личностью человека, который управляет archive[.]today (он же archive[.]is и archive[.]ph) — одним из крупнейших онлайн-архивов, который годами использовался для сохранения страниц, обхода платного доступа и просмотра материалов без перехода на оригинальные сайты.

Как сообщает издание 404 Media, 30 октября 2025 года ФБР направило доменному регистратору Tucows предписание с требованием раскрыть данные владельца домена.

В документе, который представители archive.today опубликовали в соцсети X, говорится, что запрос связан с федеральным уголовным расследованием. В судебном запросе не уточняется, о каких именно нарушениях идет речь, однако ФБР требует раскрыть целый перечень данных, включая:

«Записи местных и междугородных телефонных соединений (входящие и исходящие вызовы, push-to-talk, SMS/MMS); сведения о способах и источниках оплаты (включая номера банковских карт и счетов); данные о времени и длительности интернет-сессий; идентификаторы устройств (IMEI, IMSI, UFMI, ESN) и другие идентификаторы пользователя, включая временные сетевые адреса (в том числе IP-адреса); а также сведения о типах используемых сервисов (push-to-talk, текст, трехсторонняя связь, почтовые сервисы, облачные сервисы, игровые сервисы и так далее)».

Регистратор подтвердил журналистам, что обычно выполняет такие запросы властей, однако комментировать ситуацию отказался.

Archive[.]today (и его зеркала — archive[.]is, archive[.]ph и так далее) появился более десяти лет назад. Наибольший всплеск популярности сервис получил во время GamerGate, так как участники онлайн-кампании активно сохраняли в сервисе публикации, чтобы не направлять трафик на сайты-источники и следить за изменениями в статьях. Со временем ресурс стал одним из крупнейших инструментов для архивации веба: пользователи сохраняют в нем новости, блоги, материалы госорганов и страницы, которые могут исчезнуть или измениться со временем.

При этом о создателях проекта неизвестно практически ничего. Редкие попытки разобраться в происхождении archive.today приводили лишь к появлению гипотез. Одно из таких исследований предполагало, что сайт ведет один человек, вероятно, находящийся в России, обладающий нужной технической подготовкой и связями в Европе. Сам сервис заявлял, что финансируется частным образом и не имеет сложной инфраструктуры. К примеру, в 2021 году его администрация писала, что проект «может умереть в любой момент».

В настоящее время в архивах сервиса сохранены сотни миллионов страниц. Из-за особенностей работы проекта удалить материал из archive[.]today практически невозможно: еще в 2013 году авторы объясняли, что они, напротив, борются с «мертвыми ссылками».