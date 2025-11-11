Хакер #317. AI на службе хакера
По информации СМИ, российские операторы будут обязаны прекращать оказание услуг связи по запросу ФСБ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры.
Поправки планируется внести в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Согласно проекту, операторы должны будут приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ «для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».
Конкретные случаи, когда представители спецслужбы смогут требовать отключения связи, будут определяться нормативными актами президента и правительства РФ. При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору с абонентами, если оно связано с выполнением требований спецслужб.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, документ уже согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Заключения также получены от Минюста, Института законодательства и государственно-правового управления президента.
В настоящее время операторы связи обязаны содействовать правоохранителям в рамках оперативно-розыскных мероприятий через систему СОРМ. Однако эти нормы разрозненны и не дают прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств, объяснил изданию адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
Начиная с весны 2025 года операторы сталкиваются с ситуацией, когда команды о прекращении услуг стали приходить от разных ведомств. Расхождения в требованиях приводили к неразберихе, а на восстановление связи уходили часы и даже дни.
По словам экспертов, новый законопроект призван унифицировать и ускорить эту процедуру, сделав ее обязательной для операторов, и поправки решат вопрос со скоростью выполнения запросов от спецслужб.
Специалисты предполагают, что к «установленным случаям», когда операторы должны будут прекращать обслуживание абонентов, отнесут:
- проведение контртеррористических операций;
- предотвращение массовых беспорядков;
- обеспечение безопасности при ЧС или важных государственных мероприятиях;
- борьбу с организованной преступностью;
- противодействие кибератакам и фишингу.
Таким образом, если спецслужбы зафиксируют, что номер используется для координации противоправных действий, атаки на инфраструктуру или рассылки фишинга, оператор будет обязан прекратить услуги по запросу ФСБ без судебного решения.
«Формально закон говорит о ситуациях, установленных актами президента и правительства, но это достаточно широкая формулировка, которая может охватывать не только экстремизм, но и любые действия, расцененные как угроза безопасности», — отмечает Гавришев.