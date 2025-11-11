По информации СМИ, российские операторы будут обязаны прекращать оказание услуг связи по запросу ФСБ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры.

Поправки планируется внести в статьи 44 и 46 федерального закона «О связи». Согласно проекту, операторы должны будут приостанавливать предоставление услуг по требованию ФСБ «для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства».

Конкретные случаи, когда представители спецслужбы смогут требовать отключения связи, будут определяться нормативными актами президента и правительства РФ. При этом оператор не будет нести ответственность за неисполнение обязательств по договору с абонентами, если оно связано с выполнением требований спецслужб.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, документ уже согласован с МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Роспотребнадзором. Заключения также получены от Минюста, Института законодательства и государственно-правового управления президента.

В настоящее время операторы связи обязаны содействовать правоохранителям в рамках оперативно-розыскных мероприятий через систему СОРМ. Однако эти нормы разрозненны и не дают прямого механизма быстрого отключения конкретных номеров или устройств, объяснил изданию адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Начиная с весны 2025 года операторы сталкиваются с ситуацией, когда команды о прекращении услуг стали приходить от разных ведомств. Расхождения в требованиях приводили к неразберихе, а на восстановление связи уходили часы и даже дни.

По словам экспертов, новый законопроект призван унифицировать и ускорить эту процедуру, сделав ее обязательной для операторов, и поправки решат вопрос со скоростью выполнения запросов от спецслужб.

Специалисты предполагают, что к «установленным случаям», когда операторы должны будут прекращать обслуживание абонентов, отнесут:

проведение контртеррористических операций;

предотвращение массовых беспорядков;

обеспечение безопасности при ЧС или важных государственных мероприятиях;

борьбу с организованной преступностью;

противодействие кибератакам и фишингу.

Таким образом, если спецслужбы зафиксируют, что номер используется для координации противоправных действий, атаки на инфраструктуру или рассылки фишинга, оператор будет обязан прекратить услуги по запросу ФСБ без судебного решения.