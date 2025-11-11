Пермская компания Promobot, производящая автономных сервисных роботов для бизнеса, за последний месяц дважды пострадала от хакерских атак. Об этом рассказал СМИ председатель совета директоров компании Алексей Южаков.



О Promobot Компания была основана в 2015 году в Перми и специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса. Недавно Promobot вместе с «Айдола», «Дабл.экспо», «Корпорацией роботов» и четырьмя исследовательскими университетами создали Новую технологическую коалицию. Первым проектом НТК стал прототип антропоморфного робота, способного обучаться в процессе взаимодействия со средой.

В компании сообщили Cnews, что первая атака произошла в октябре 2025 года: тогда хакеры взломали серверы компании и заблокировали доступ к критически важным системам, включая конструкторскую документацию, корпоративный «1С», CRM-систему и другие ресурсы.

После этого инцидента Promobot усилила меры защиты, однако спустя две недели злоумышленники повторно атаковали компанию и снова скомпрометировали ее информационные системы.

На вопрос, каким образом хакеры осуществляли атаки, Южаков ответил откровенно: «Наверное, если бы мы это понимали, то второй атаки не произошло бы». Он также отметил, что благодаря мерам горячего резервного копирования критического ущерба удалось избежать.

По информации издания, ИБ-специалисты усматривают в повторном взломе серьезные системные проблемы.

«Если компания столкнулась с повторным взломом после уже принятых мер, это указывает на то, что предыдущие действия были недостаточными или не затронули корневую причину уязвимости», — пояснил директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Предполагается, что при повторной атаке злоумышленники использовали ту же лазейку, которую создали в первый раз, и теперь пострадавшей компании необходимо оценить масштабы проблемы и устойчивость угрозы (то есть проверить, не остались ли после взлома скрытые бэкдоры).

По данным аналитиков компании F6, в 2025 году зафиксировано более 450 атак различных вымогателей на российский бизнес. Суммы, которые злоумышленники требовали за расшифровку данных, варьировались от 4 до 40 миллионов рублей, а самый крупный запрошенный выкуп составил 400 миллионов рублей (что на 67% больше, чем в 2024 году).