В Google пошли на попятную в вопросе запланированной обязательной верификации разработчиков Android-приложений. После критики со стороны сообщества компания объявила, что введет упрощенные аккаунты для небольших разработчиков и создаст отдельный режим для «опытных пользователей», которые смогут устанавливать неверифицированные приложения из сторонних источников.

Напомним, что в августе 2025 года Google анонсировала новую систему верификации для разработчиков приложений (Developer Verification), которая должна была заработать в 2026 году. В частности, планировалось, что даже приложения, устанавливаемые на Android-устройства из сторонних источников, должны исходить только от разработчиков с подтвержденной личностью.

При этом в компании сообщали, что приложения неверифицированных разработчиков просто не будут устанавливаться на сертифицированные Android-устройства, то есть девайсы, на которых работает Play Protect и предустановлены приложения Google.

Google обосновывала эти меры борьбой с вредоносным ПО и финансовым мошенничеством, так как злоумышленники нередко используют социальную инженерию, убеждая пользователей обойти встроенные защитные механизмы Android и установить малварь вручную.

Однако практически сразу эта инициатива вызвала острую критику со стороны сообщества. В частности, разработчики возмутились тем, что теперь всем придется предоставлять Google документы, удостоверяющие личность, а также платить взносы за прохождение верификации. Кроме того, в инициативе увидели попытку Google упрочить свой контроль над экосистемой Android.

Разработчики популярнейшего магазина приложений F-Droid и вовсе предупреждали, что принятие новых правил может угрожать существованию любых альтернативных магазинов приложений, включая сам F-Droid.

«Мы не верим, что регистрация разработчиков мотивирована безопасностью. Это попытка консолидировать власть и усилить контроль над ранее открытой экосистемой», — заявили представители F-Droid.

Столкнувшись со столь массовым недовольством сообщества, представители Google пошли на попятную. В частности, в компании пообещали сделать бесплатную верификацию для разработчиков-энтузиастов и студентов, которые хотят устанавливать свои приложения на ограниченное число устройств. А также подтвердили, что установка через ADB (с подключенного компьютера) также останется доступной.

Теперь компания сообщила, что готова сделать еще два важных шага.

Упрощенные аккаунты для небольших разработчиков. Google создаст специальный тип учетных записей для тех, кто распространяет приложения среди небольшой аудитории — семьи, друзей, коллег. Такие разработчики смогут обойтись без прохождения полной верификации.

«Продвинутый режим» (Advanced flow) для опытных пользователей. Тем, кто готов взять на себя риски, разрешат устанавливать неверифицированные приложения. Система будет предупреждать пользователя о потенциальной опасности, однако финальное решение останется за пользователем.

«Мы ценим активность сообщества и услышали полученные отзывы — особенно от студентов и разработчиков-энтузиастов, которым нужен доступный путь для обучения, а также от опытных пользователей, которые готовы брать на себя риски, связанные с безопасностью», — заявил Мэттью Форсайт (Matthew Forsythe), директор по управлению продуктами Android App Safety.

Как именно будет работать «продвинутый режим» пока не раскрывается. Google обещает обнародовать больше информации в ближайшие месяцы. Вероятно, этот режим будут сопровождать дополнительные предупреждения при установке, может потребоваться одноразовая активация через ADB или специальный внутренний процесс Google.

Компания подчеркивает, что цель всех этих нововведений — защита пользователей от манипуляций со стороны мошенников, которые умеют убеждать людей игнорировать предупреждения.

Напомним, что Google уже начала приглашать разработчиков, распространяющих приложения за пределами магазина Google Play, для прохождения верификации в раннем доступе. После 25 ноября 2025 года эта программа откроет двери и для разработчиков из Play Store.

Полный запуск программы верификации намечен на март 2026 года. С сентября будущего года обязательная верификация заработает в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде. Глобальное внедрение механизма запланировано на 2027 год.