Полиция Нидерландов сообщает, что провела масштабную операцию против неназванного «пуленепробиваемого» хостинга, конфисковав около 250 физических серверов в дата-центрах Гааги и Зутермера. После этого в офлайн ушли тысячи виртуальных серверов. СМИ полагают, что речь идет о хостинге CrazyRDP.

Название сервиса правоохранители не раскрывают, однако сообщается, что он работал с 2022 года и фигурировал более чем в 80 расследованиях киберпреступлений — как в Нидерландах, так и за рубежом.

По данным следствия, хостинг предлагал своим клиентам анонимность и гарантировал отсутствие сотрудничества с полицией. На его мощностях работали шифровальщики, ботнеты, фишинговые кампании и даже хранился контент, связанный с сексуальным насилием над детьми.

В настоящее время следователи проводят криминалистический анализ изъятого оборудования, чтобы установить операторов и клиентов сервиса.

Хотя название «пуленепробиваемого» хостера не упоминается в официальных заявлениях правоохранителей, собственные источники издания Bleeping Computer утверждают, что речь идет о CrazyRDP. Этот сервис предлагал клиентам VPS и RDP без KYC и логов, а для регистрации было достаточно логина и пароля. Издание отмечает, что в даркнете его нередко рекомендовали как надежный.

12 ноября в официальном Telegram-канале CrazyRDP были удалены все посты, а подписчиков перенаправили в новый канал, где обсуждалось внезапное закрытие сервиса. Клиенты сервиса писали, что у некоторых из них на площадке размещалось более 30 серверов. Многие заподозрили exit scam — техподдержка CrazyRDP сначала ссылалась на проблемы в дата-центре, а затем просто перестала отвечать.