Международная ассоциация криптологических исследований (IACR) — одна из ведущих мировых организаций в области криптографии — отменила результаты ежегодных выборов руководства. Дело в том, что был потерян ключ, необходимый для расшифровки результатов голосования.

IACR (International Association of Cryptologic Research) — некоммерческая научная организация, проводящая исследования в криптологии и смежных областях. Криптология — это наука о разработке вычислительных и коммуникационных систем, занимающаяся изучением методов шифрования и дешифровки.

Голосование проводилось через опенсорсную систему Helios, использующую рецензируемую криптографию. Helios обеспечивает проверяемость, конфиденциальность и сохранение приватности: каждый голос шифруется таким образом, чтобы тайна бюллетеня сохранялась, но каждый избиратель может подтвердить, что его голос подсчитан честно.

Согласно уставу IACR, три члена избирательной комиссии выступают независимыми доверенными лицами (trustees). Чтобы предотвратить сговор, криптографический ключ для расшифровки результатов выборов разделен на три части — по одной у каждого trustee. Для расшифровки нужны все три части.

«К сожалению, один из трех trustees безвозвратно утратил свой приватный ключ — честная, но прискорбная человеческая ошибка, — и поэтому не может вычислить свою долю расшифровки», — заявили представители IACR.

В результате Helios не смогла завершить процесс расшифровки, а получить и проверить окончательный результат выборов стало технически невозможно.

Чтобы предотвратить подобное в будущем, IACR изменит механизм управления ключами: теперь для расшифровки потребуется только две из трех частей ключа, а не все три. Также сообщается, что Моти Юнг (Moti Yung) — trustee, потерявший ключ, — подал в отставку.

Теперь ассоциация проводит новые выборы, которые продлятся до 20 декабря 2025 года.