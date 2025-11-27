Эксперты BI.ZONE изучили свыше 3500 объявлений на теневых площадках, где предлагают услуги по сбору информации о людях — так называемый «пробив». Каждое пятое предложение (21%) обещает полное досье на конкретного человека.

По информации исследователей, цены на «пробив» колеблются от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. На рынке выделяется три ценовых сегмента. Самый дешевый (100–500 рублей) — базовая проверка по одному-двум параметрам: например, узнать ФИО и дату рождения по номеру телефона или email.

Однако большая часть предложений (75%) относится к среднему сегменту — от 1000 до 1500 рублей. За эту сумму обещают не только установить личность по контактным данным, но и собрать досье из различных баз и реестров, включая закрытые. Основной источник информации — утечки данных, как публичные, так и платные.

К премиальному сегменту (от 3000 до 30 000 рублей) относятся дорогие комплексные услуги вроде «досье под ключ» — сводка информации из всех основных баз и реестров. Преступники обещают предоставить данные о банковских операциях, пересечениях границы и связанных с человеком юридических лицах.

В 2025 году средняя цена «пробива» выросла на 4–5%. Это связано с сокращением дешевых предложений, вместо которых появляется больше комплексных услуг с более высокими ценниками. При этом каждое пятое объявление — фейк: получив предоплату, продавец просто исчезает.

Кроме того, злоумышленники регулярно размещают предложения для сотрудников компаний с просьбой помочь в получении конфиденциальных данных за вознаграждение. Эксперты напоминают, что для работников такая инсайдерская деятельность — грубое нарушение закона с риском уголовной ответственности.

Также выделяются услуги нелегального получения данных о геолокации и детализации звонков. За простой журнал вызовов и SMS просят в среднем 22 000 рублей. Чуть дороже (около 30 000 рублей) стоит «вспышка» — разовое определение местонахождения по геолокационным данным. Самая дорогая услуга (37 000 рублей) — детализация с геопривязкой: журнал звонков и сообщений с указанием локации для каждого контакта.

Специалисты подытожили, что злоумышленники постоянно публикуют на теневых ресурсах новые утечки баз данных. В открытом доступе уже скопилось критически много информации практически о каждом человеке, и мошенники используют эти данные в своих интересах, в том числе для социальной инженерии.

Исследователи напомнили, что мишенью злоумышленников может стать любой человек, поэтому важно сохранять бдительность и не поддаваться на провокации, даже если собеседник по телефону или в мессенджере ссылается на личную и, казалось бы, закрытую информацию.