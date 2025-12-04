Полиция Южной Кореи сообщила о задержании четырех человек, которые — предположительно независимо друг от друга — скомпрометировали более 120 000 IP-камер. По данным следствия, как минимум двое из них делали это ради кражи видео из таких мест, как гинекологические кабинеты. Отснятый материал они монтировали в порноролики и продавали в интернете.

По информации местных СМИ, двое из четырех подозреваемых (имена не раскрываются) работали в офисах, остальные числились безработными или самозанятыми.

Львиную долю взломов совершили только двое из задержанных: на их счету примерно 63 000 и 70 000 скомпрометированных устройств, установленных в частных домах и на коммерческих объектах.

Украденные видео с камер преступники продавали на сайте, который полиция называет только «сайт C», и заработали на этом 35 млн вон (23 800 долларов США) и 18 млн вон (12 200 долларов США).

Двое других фигурантов взломали 15 000 и 136 камер соответственно.

Обвинения задержанным пока не предъявлены, так как расследование еще продолжается. Также власти отмечают, что задержали троих покупателей подобных роликов.

«Преступления с IP-камерами наносят серьезную травму жертвам. Мы искореним эту угрозу путем активного расследования таких преступлений», — заявил Пак У Хён (Park Woo-hyun), глава подразделения по расследованию киберпреступлений Национального агентства полиции Южной Кореи.

По данным полиции, злоумышленники в основном эксплуатировали слабые пароли по умолчанию и легко подбирали дефолтные комбинации.

Сотрудники правоохранительных органов посетили 58 локаций, где камеры были взломаны, чтобы предупредить владельцев устройств о случившемся и дать рекомендации по безопасности паролей.