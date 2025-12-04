Разработчики Microsoft сообщили, что работают над исправлением проблемы, которая мешает открывать файлы Excel, прикрепленные к письмам в новом клиенте Outlook. Проблема возникла 23 ноября 2025 года и затронула некоторых пользователей Exchange Online.

Согласно оповещению (EX1189359), разработчики уже развернули фикс и выяснили причину возникновения проблемы: в именах некоторых файлов Excel некорректно обрабатывается кодировка. Когда пользователи пытаются открыть такие вложения, они сталкиваются с ошибкой «Try opening the file again later». Точные данные о количестве затронутых пользователей не раскрываются.

При этом в Microsoft сообщают, что баг затрагивает не только файлы Excel и может возникать с любыми вложениями, в имени которых присутствуют символы, не входящие в набор ASCII.

«Любой пользователь может столкнуться с невозможностью открыть Excel-файлы, прикрепленные к письмам в новом Outlook, если в имени вложения присутствуют не-ASCII символы», — говорится в сообщении компании.

1 декабря 2025 года разработчики уточнили, что уже создали фикс для устранения отсутствующей кодировки в запросах, используемых для открытия файлов. В настоящее время компания проверяет развертывание и разбирается в том, почему такая ошибка вообще возникла.

Пока исправление доступно не для всех затронутых пользователей. Тем, кто сталкивается с проблемой, в Microsoft советуют временно использовать веб-версию Outlook или скачивать файлы на диск, чтобы открывать их локально.