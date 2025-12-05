Пользователи Aeza начали получать предупреждения о необходимости удаления с хостинга «сервисов, посредством которых обеспечивается доступ к информации или информационным ресурсам в сети интернет, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации». В противном случае компания обещает заблокировать пользователей через 24 часа.

На этой неделе пользователи Aeza начали получать от компании предупреждения следующего содержания:

«Здравствуйте. Мы получили уведомление от Роскомнадзора, касающееся Вашей услуги. На Вашей услуге размещены сервисы, посредством которых обеспечивается доступ к информации или информационным ресурсам в сети «Интернет», доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации. Просим принять соответствующие меры по устранению нарушения. Необходимо незамедлительно удалить указанные сервисы с Вашей услуги, в противном случае доступ к услуге будет ограничен. Срок устранения нарушения — 24 часа с момента отправки тикета. По истечении времени услуга будет заблокирована».

Как сообщают в Telegram сотрудники хостера, Роскомнадзор передал компании список IP-адресов, по которым необходимо направить требования об удалении средств для обхода блокировок.

По информации, также предоставленной представителями компании в Telegram, в настоящее время уже разослано «несколько тысяч» таких уведомлений. При этом, по словам пользователей, поддержка Aeza предлагает удалить VPN-сервер и прислать скриншот для подтверждения — только после этого блокировка с учетной записи может быть снята.

В Aeza ссылаются на статью 8 федерального закона № 236-ФЗ от 1 июля 2021 года «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации», согласно которой хостинг-провайдер обязан исполнять законные требования Федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи (то есть Роскомнадзора).

«Получив уведомление от РКН, мы, как хостинг-провайдер, юридически обязаны принять меры», — говорят представители компании.

Как отмечают пользователи «Хабра», еще в начале ноября 2025 года в Aeza открыто заявляли, что использование хостинга компании для размещения VPN – не лучший вариант.

«Aéza - не лучший вариант именно для VPN. Отдельно отметим, что нестабильная работа VPN-сервисов также часто связана с ограничениями и блокировками со стороны РКН. Эти меры могут влиять на маршрутизацию, доступность узлов и стабильность подключения, и, к сожалению, не зависят от нашей инфраструктуры», — писали тогда в Aeza.

Учитывая, что ранее Минцифры заявляло о планах выработать единую политику по отношению к VPN до конца 2025 года, можно ожидать дальнейшего ужесточения контроля.