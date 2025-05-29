Выступая на TAdviser Summit, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил, что в ближайшие полгода Минцифры планирует определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России.

«Я думаю, что в ближайшие полгода мы определимся с контурами политики в этой части. Доля трафика VPN сейчас увеличивается. При этом понятно, что с недружественными VPN, которые не выполняют требования российского законодательства, Роскомнадзор борется. При этом зачастую попадают, так сказать, в замес и корпоративные VPN, которые нужны. Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Потому что настало время договориться о единых правилах по VPN», — сообщил Шадаев.

Конкретными деталями проработанных правил глава Минцифры пообещал поделиться «ближе к осени».

Напомним, что в прошлом месяце Роскомнадзор рекомендовал владельцам российских частных виртуальных сетей (virtual private network, VPN) отказаться от использования иностранных протоколов шифрования при передаче данных. В случае технической необходимости их использования рекомендуется обращаться с заявлением в Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Вскоре после этого стало известно, что в «белый список», созданный Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственным Роскомнадзору, входит уже 75 000 IP-адресов. Это в шесть раз больше, чем в 2023 году (тогда список насчитывал лишь 12 000 записей).

Тогда отмечалось, что компании все активнее вносят данные об использовании иностранных протоколов шифрования в своих корпоративных сетях в «белый список» РКН. Представители бизнеса надеются, что попадание в этот перечень должно легализовать работу IT-систем, ведь переход на «российские альтернативы» не всегда возможен.

При этом Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и Федеральная служба безопасности России ранее утвердили ряд технологических решений, которые используют российские алгоритмы шифрования. Они разрабатываются совместно с рядом российских ИБ-компаний, включая ГК «Солар», «Код безопасности» и «ИнфоТеКС». К примеру, «ГОСТ VPN» уже используется в криптошлюзах «Континент» и ViPNet.

Как отмечали в апреле эксперты, не исключено, что в будущем доступ к VPN может носить «разрешительный характер» со стороны РКН.