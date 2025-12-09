Компания Asus сообщила, что один из ее поставщиков пострадал от хакерской атаки. При этом вымогательская группировка Everest заявила, что похитила терабайт данных сразу у трех компаний — Asus, Qualcomm и ArcSoft. По словам злоумышленников, утечка затрагивает не просто документы, а исходники ПО для камер смартфонов, ИИ-модели и внутренний софт.

Представители Asus уверяют, что проблема коснулась только одного из поставщиков компании: злоумышленники смогли добраться до части исходных кодов ПО для камер телефонов. При этом компания настаивает, что никакого ущерба ее собственным системам, продуктам или данным клиентов нанесено не было.

В компании добавили, что уже усиливают безопасность цепочки поставок. При этом в заявлении не раскрывается ни имя скомпрометированного поставщика, ни детали того, какие именно данные украли хакеры.

Тем временем вымогательская группировка Everest опубликовала на своем сайте в даркнете скриншоты якобы украденных файлов.

В заявлении злоумышленников говорится, что они похитили терабайт данных у компаний Asus, ArcSoft и Qualcomm. Хакеры пишут, что им удалось украсть:

модули бинарной сегментации;

исходники и патчи;

дампы RAM и логи памяти;

ИИ-модели и веса;

внутренние инструменты OEM-производителей и прошивки;

тестовые видео и данные калибровки двойных камер;

наборы изображений;

логи сбоев и отчеты отладки;

информацию о работе HDR и постобработки;

тестовые APK и экспериментальные приложения;

скрипты и решения для автоматизации;

файлы бинарной калибровки.

Представители Asus пока никак не комментировали заявления группировки. Также неизвестно, на самом ли деле атака затронула Qualcomm и ArcSoft. В компании не ответили на вопросы СМИ о том, были ли украденные материалы собственностью самой Asus или других компаний.