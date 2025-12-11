Национальная полиция Испании сообщила об аресте 19-летнего подозреваемого, которого обвиняют в краже и попытке продажи 64 млн записей, полученных в результате взломов девяти компаний.

Подростку были предъявлены обвинения в причастности к киберпреступлениям, несанкционированном доступе и разглашении личных данных, а также в нарушении неприкосновенности частной жизни.

«Киберпреступник получил доступ к девяти различным компаниям, откуда похитил миллионы записей с личными данными, которые затем продавал в интернете», — объясняют правоохранители.

Расследование началось в июне 2025 года, после того как властям стало известно о взломах нескольких неназванных компаний. В итоге подозреваемого обнаружили в Игуаладе (пригород Барселоны), после чего следователи подтвердили, что у него хранится 64 млн записей с личными данными, включая: полные имена, домашние адреса, email-адреса, номера телефонов, номера DNI (испанский аналог паспорта) и коды IBAN банковских счетов. Точное количество пострадавших пока неизвестно.

19-летнего взломщика арестовали на прошлой неделе, и при задержании у него изъяли компьютеры и криптовалютные кошельки, содержащие средства, предположительно полученные от продажи украденных данных.

Полиция отмечает, что задержанный пытался продать информацию на различных хакерских форумах, используя шесть разных аккаунтов и пять псевдонимов.