В Госдуме всерьез обсуждают перспективу блокировки всех сервисов Google в России. Член комитета по информационной политике Андрей Свинцов заявил изданию «Газета.ru», что компания по-прежнему хранит персональные данные россиян за пределами страны — в Европе или США, а это создает серьезную угрозу для экономики и государственности.

Поводом для таких обсуждений стали свежие поправки в закон «О персональных данных», которые Госдума приняла в первом чтении 10 декабря 2025 года. Документ ужесточает критерии, по которым оценивается надежность защиты данных при трансграничной передаче. Теперь недостаточно просто ратифицировать конвенцию Совета Европы № 108 о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, нужно реально принимать меры по защите информации.

При этом авторы законопроекта подчеркивают, что иностранные государства не всегда принимают достаточные меры по защите персональных данных, даже если они подписали документ.

Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие поможет в полной мере реализовать конституционное право россиян на неприкосновенность частной жизни.

Один из авторов законопроекта, член ИТ-комитета Госдумы Антон Немкин добавил, что поправки помогут, в частности, защититься от утечек персональных данных россиян на украинские ресурсы. По его словам, такие утечки становятся источником мошенничества, дискриминации и давления.

Как сообщил журналистам Свинцов, сервисами Google пользуется множество российских компаний, храня в облаках данные о финансовом состоянии, продуктах, технологиях и сделках. Однако, по словам депутата, в настоящее время в России формируется тенденция «мягкого выдавливания всего американского».

«Я считаю, что действительно многие сервисы Google, а может быть, даже и все, могут попасть под ограничения. Связано это с тем, что Google по-прежнему хранит все персональные данные на территории за пределами Российской Федерации — Европа, может быть, Соединенные Штаты. Поэтому, конечно, для нашей страны это серьезная угроза, потому что сервисами Google пользуется огромное количество бизнеса в России, а бизнес хранит в этих облачных сервисах практически все данные о своем финансовом состоянии, о тех продуктах, которые они выпускают, технологиях, оборудовании, сервисных компаниях, финансовых проводках. И [сервисы Google] это великолепный инструмент для мониторинга состояния экономики в Российской Федерации. Ну и как следствие, для корректировки тех санкционных пакетов, которые вводятся с завидной регулярностью, уже даже и сбились со счету, какой очередной пакет», — заявил Свинцов.

Хотя бизнес привык к решениям Google и десятилетиями выстраивал свои системы в связке с сервисами компании, Свинцов уверяет, что российские ИТ-решения «ничем не уступают западным».

«Поэтому если мы хотим сохранить нашу экономику, сохранить нашу государственность, то, конечно, нам нужно думать о любых аспектах нашей сегодняшней жизни. Мы, конечно, понимаем, что бизнес привык, у бизнеса на этих сервисах десятилетиями выстроена вся система управления, но я вам гарантирую на 100%, что огромное количество российских ИТ-решений ничем не уступают западным, более того, в связи с тем, что они современные, то есть недавно созданные, многие из них даже по качеству лучше. Есть, которые необходимо дорабатывать, но это тоже не годы, а может быть полгода. Те решения, которые сегодня есть на рынке, будут доработаны. Поэтому считаю, что абсолютно правильная тенденция мягкого выдавливания всего американского с территории Российской Федерации. Эти сервисы и ряд других могут постепенно также начинать замедляться, усложняться, чтобы у наших граждан был определенный период и у бизнеса на переход на российские аналоги», — говорит парламентарий.

Судя по всему, речь идет обо всех продуктах Google в целом: поисковой системе, почте Gmail, картах, YouTube, Google Диске, браузере Chrome, офисных приложениях и инструментах для бизнеса вроде Workspace и Analytics, а также мобильных продуктах, таких как Android и Play Store.