Министерство внутренних дел Франции сообщило о кибератаке. Злоумышленники взломали почтовые серверы ведомства и получили доступ к документам.

Согласно официальному заявлению, инцидент произошел в ночь с четверга, 11 декабря, на пятницу, 12 декабря. В ответ на атаку министерство ужесточило протоколы безопасности и усилило контроль доступа к информационным системам, которыми пользуются сотрудники ведомства.

Французские власти запустили расследование, чтобы установить источник и масштаб атаки. Министр внутренних дел страны Лоран Нуньес (Laurent Nuñez) заявил, что в настоящее время следователи рассматривают несколько версий: вмешательство иностранного государства, действия активистов, желающих продемонстрировать уязвимость правительственных систем, либо обычное киберпреступление.

«Кибератака действительно имела место. Злоумышленники смогли получить доступ к ряду файлов. Мы применили стандартные защитные процедуры, — сообщил Нуньес в интервью радиостанции RTL. — Это может быть иностранное вмешательство, это могут быть люди, которые хотят бросить вызов властям и показать, что способны проникнуть в системы, а может быть и обычная киберпреступность. На данный момент нам неизвестно наверняка».

Следует отметить, что в апреле 2025 года Франция обвинила русскоязычную хак-группу APT28 в масштабной вредоносной кампании, из-за которой за последние четыре года пострадали или были взломаны около десятка французских организаций.

Согласно отчету Французского национального агентства по безопасности информационных систем (ANSSI), в список жертв APT28 входят министерства, местные органы власти и администрации, исследовательские организации, аналитические центры, предприятия оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмические компании, а также организации в экономическом и финансовом секторе.

Отмечается, что с 2021 года APT28 регулярно атакует почтовые серверы Roundcube. Такие атаки в первую очередь нацелены на кражу «стратегической разведывательной информации» у правительственных, дипломатических и аналитических структур из Северной Америки и ряда европейских стран.