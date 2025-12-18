В начале декабря Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к игровой платформе Roblox на территории России из-за распространения запрещенного контента. Как теперь сообщают в РКН, руководство платформы обратилось к регулятору с готовностью к взаимодействию и обещает привести свою работу в соответствие с российским законодательством.

Напомним, что причиной блокировки стало распространение материалов с пропагандой и оправданием экстремизма и терроризма, призывов к противоправным действиям и насилию, а также пропаганды ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в России).

Представители Роскомнадзора отмечали, что на платформе в большом количестве присутствовал контент, который мог негативно повлиять на несовершеннолетних. Кроме того, платформу использовали преступники для установления контактов с детьми — жертв склоняли к отправке интимных фотографий и развратным действиям.

В начале декабря подчеркивалось, что с 2019 года РКН неоднократно направлял администрации Roblox требования об ограничении доступа к запрещенным материалам. В январе и июле 2025 года платформа частично выполнила претензии российского регулятора, удалив контент с персонажами и атрибутикой ЛГБТ-сообщества. Однако этих мер оказалось недостаточно.

4 декабря, после блокировки платформы в России, представители Roblox заявили, что соблюдают местные законы и правила в странах присутствия, а также назвали безопасность своим ключевым приоритетом. В компании подчеркнули, что располагают широким набором проактивных и превентивных мер для обнаружения и блокировки вредоносного контента.

Как теперь сообщают в Роскомнадзоре, после ограничения работы платформы в России ее руководство обратилось в ведомство с готовностью к взаимодействию. Администрация Roblox признала, что в недостаточной степени обеспечивала модерацию контента в играх и безопасность чатов между пользователями.

«Руководство платформы в настоящее время выразило готовность к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства. Если это не только заявление, но и реальная готовность платформы изменить свое отношение к обеспечению безопасности детей в сети "Интернет", то Роскомнадзор будет взаимодействовать с платформой, как и с любым другим сервисом, соблюдающим российское законодательство», — говорится в официальном заявлении РКН.

В ведомстве подчеркнули, что требования по обеспечению безопасности детей при использовании платформы существуют в большинстве стран мира. Эти требования направлены на защиту детей от информации, связанной с насилием, в том числе сексуальным, склонением к суициду, детской порнографией, распространением наркотиков и вовлечением в террористическую и экстремистскую деятельность.

Представители Roblox подтвердили Reuters, что они связались с российским регулятором и намерены постараться добиться отмены ограничений.

В компании заявили, что готовы «временно ограничить возможности общения в России и пересмотреть процессы модерации контента в соответствии с юридическими требованиями, необходимыми для восстановления доступа сообщества к платформе». Судя по всему, именно из-за этого 17 декабря 2025 года для российских пользователей Roblox были отключены голосовые и текстовые чаты.