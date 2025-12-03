Представители Роскомнадзора сообщили, что доступ к игровой платформе Roblox заблокирован на территории России. Решение было принято из-за массового распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности.

Сегодня, 3 декабря 2025 года, российские игроки начали массово жаловаться на проблемы с доступом к сервису. Согласно данным мониторинговых сервисов, около 40% пользователей сообщили о сбоях в работе мобильного приложения, 33% столкнулись с недоступностью веб-сайта, еще порядка 20% указали на общие технические проблемы.

«Роскомнадзор ограничил доступ к американскому интернет-сервису Roblox в связи с выявленными фактами массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено в России)», — сообщили теперь в пресс-службе ведомства.

Как пояснили в РКН, многократный мониторинг американской платформы выявил системную неспособность внутренней модерации обеспечивать безопасность публикуемых материалов.

В пресс-службе добавили, что в игровом пространстве в большом количестве присутствует недопустимый контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних пользователей, а также создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий.

Регулятор указал на особую опасность отдельных игровых локаций и так называемых «комнат», где участники могут имитировать террористические акции, совершать виртуальные нападения на учебные заведения и участвовать в азартных играх.

Кроме того, серьезную обеспокоенность РКН вызывало присутствие на платформе лиц с преступными намерениями, использующих игровые чаты для установления контактов с детьми: их вынуждают отправлять интимные фотографии, склоняют к развратным действиям и насилию. Подобные инциденты регистрируются как в Соединенных Штатах, так и на территории России.

Напомним, что ранее на этой неделе представители Роскомнадзора уже сообщали о выявлении на Roblox неподобающего для несовершеннолетних контента.

Тогда ведомство подчеркнуло, что с 2019 года неоднократно направляло администрации платформы официальные требования об ограничении доступа к запрещенным материалам. В январе и июле 2025 года Roblox частично выполнила претензии российского регулятора, удалив контент с персонажами и атрибутикой ЛГБТ-сообщества. Однако этих мер оказалось недостаточно для обеспечения безопасности несовершеннолетних.