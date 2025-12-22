Сенатор Артем Шейкин рассказал СМИ, как власти собираются использовать реестр номеров IMEI, который планируется создать в 2026 году: от борьбы с кражами до централизованного отключения устройств «при необходимости». По его словам, в будущем в базу могут попасть не только телефоны, но также планшеты и ноутбуки.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, что в 2026 году Минцифры планирует запустить единую платформу для учета IMEI-номеров всех мобильных устройств в России. Об этом на заседании Общественного совета при ведомстве заявил замминистра Дмитрий Угнивенко.

Тогда сообщалось, что главная цель создания базы — борьба с использованием SIM-карт в БПЛА. По замыслу чиновников, привязка IMEI к конкретным номерам позволит точно определять, находится ли SIM-карта в дроне, что в перспективе может помочь ослабить действующий режим блокировок мобильного интернета в приграничных регионах.

Теперь сенатор Артем Шейкин объяснил, как это будет работать в беседе с журналистами издания «Газета.Ru».

По его словам, операторы связи внесут идентификаторы устройств в централизованный реестр и станут предоставлять услуги только тем аппаратам, чьи IMEI есть в базе и помечены как «разрешенные». Если один и тот же смартфон одновременно привязан к разным абонентским номерам, связь автоматически отключат.

«В результате каждое зарегистрированное устройство при необходимости можно будет быстро и централизованно отключить от всех сетей, если оно украдено или используется для противоправной деятельности», — заявил Шейкин.

Сенатор утверждает, что это снизит ценность краденых телефонов для преступников и затруднит использование устройств в мошеннических схемах. А для законопослушных граждан, по его мнению, подтвержденный IMEI станет дополнительной гарантией стабильного доступа к связи при введении спецрежимов, например, во время атак БПЛА.

Что касается юридической ответственности, Шейкин пояснил: если человек купил смартфон, который раньше использовался в преступлениях, автоматической ответственности не возникает. По его словам, каждый случай рассматривается индивидуально, и оценка дается «только с учетом всех обстоятельств и доказательств».

Также сенатор подчеркнул, что сейчас в фокусе находятся смартфоны, однако законодательная база позволяет распространить этот механизм и на другие устройства с модулями сотовой связи, включая планшеты и ноутбуки со встроенными модемами.

Отметим, что в конце прошлой недели СМИ стало известно, что за обязательную регистрацию мобильных устройств в создаваемой единой базе IMEI-номеров планируется взимать дополнительную фиксированную плату. Для устройств, ввезенных в Россию по «серым» каналам, она может составить определенный процент от стоимости.

«В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства», — объяснили в пресс-службе Минцифры.

Собственные источники СМИ сообщают, что вырученные средства планируется направить либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания (из него финансируется проект строительства базовых станций в малых населенных пунктах, УЦН).