Минцифры планирует в 2026 году запустить единую платформу для учета IMEI-номеров всех мобильных устройств в России. Об этом на заседании Общественного совета при ведомстве заявил замминистра Дмитрий Угнивенко.

«Интерфакс» сообщает, что главная цель — борьба с использованием SIM-карт в БПЛА. По замыслу чиновников, привязка IMEI к конкретным номерам позволит точно определять, находится ли SIM-карта в дроне, что в перспективе может помочь ослабить действующий режим блокировок мобильного интернета в приграничных регионах.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный 15-значный код, который присваивают каждому устройству с SIM-слотом. В нем зашифрованы данные о производителе, стране, модели и серийном номере девайса. Операторы связи используют этот идентификатор, чтобы определить, какой именно аппарат работает в их сети, и при необходимости отследить его местоположение.

Напомним, что в ноябре 2025 года российские операторы связи ввели «период охлаждения» для SIM-карт: при первом попадании на территорию РФ мобильный интернет и SMS-сообщения блокируются на 24 часа.

Кроме того, летом текущего года стало известно, что Минцифры готовит поправки к законам, предполагающие создание и запуск реестра IMEI. Тогда ведомство объясняло инициативу необходимостью борьбы с телефонным мошенничеством и пресечением нелегального оборота устройств. Также сообщалось , что планируется создать черные списки IMEI и запретить изменять идентификаторы устройств или «прошивать» их соответствующим образом.

Также Минцифры работает над «белым списком» сайтов и сервисов, которые остаются доступны при отключении мобильного интернета. Недавно была представлена третья версия списка, в который входят крупные российские площадки и сервисы вроде «Яндекса», «Вконтакте», маркетплейсов Ozon и Wildberries, а также ведущих банков.